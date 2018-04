Piden a funcionarios atender recomendaciones de CEDH

Monterrey

Para presionar a los servidores públicos a que acaten las recomendaciones que les haga la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el diputado local del Partido Nueva Alianza, Rubén González, propuso reformas constitucionales para que los incumplidos comparezcan ante el Poder Legislativo.

El legislador comentó que plantea reformar la Constitución de Nuevo León en su artículo 63, fracción 12 bis, para homologarse con el 102 de la Constitución federal, y con ello, los legisladores tendrían la oportunidad de hacer los cuestionamientos a las observaciones que se les hicieron, y que es muy importante respaldar a organismos como la CEDH, por parte del Congreso del Estado.

Comentó que además propone que se establezcan tiempos fatales, ya que tampoco hay plazos para dar una respuesta.

"Es lamentable lo que está pasando en Nuevo León, de acuerdo con el informe que nos presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que de 34 recomendaciones que ella hizo, solamente dos respondieron, entonces habla del poco interés que se tiene a cumplir lo dispuesto y lo que establecen los derechos humanos en nuestro estado.

"Entonces viendo yo este resultado del informe, yo creo que era importante hacer un análisis de qué podemos hacer, en este caso lo que estamos planteando es homologar este artículo 102, para que se aplique aquí en Nuevo León también, para que todo servidor público de organismo gubernamental esté obligado a responder, y si no responde a la CEDH, nosotros le ayudaríamos para hacer que comparezca, el funcionario que no dio respuesta a las recomendaciones que le hicieron. Que diga por qué no atendió el llamado", expresó.

La semana pasada la titular de la CEDH, Sofía Velasco, informó que de 34 recomendaciones que emitió por denuncias ciudadanas, las diferentes autoridades señaladas solamente han resuelto dos, por lo que pidió a los distintos niveles de autoridad ser más empáticos con las víctimas y tomar conciencia.

De las dos que se cumplieron, una es en contra de la Secretaría de Educación, por un asunto administrativo, y otra en contra del municipio de Cadereyta por impedir la labor de informar a un periodista.

Rubén González declaró que actualmente queda como un "llamado a misa", ya que la ley no obliga a los servidores públicos a atender las recomendaciones.

"No hacen caso, no responden ni por educación. Prácticamente esto es darle dientes a la CEDH, para que sea sancionadora y nos permita a nosotros ayudarle en ese sentido. Ya veremos las sanciones a las que se pueda hacer acreedor el servidor público que no cumpla con las obligaciones", explicó.