Eduardo Mendieta Sánchez

El Gobierno del Estado sigue sin pagar el aguinaldo de 850 maestros y trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Nuevo León, por lo que ellos continúan en paro de labores por segundo día consecutivo.



Esto también ha traído consecuencias para 6 mil estudiantes que no pudieron presentar sus exámenes de recuperación.



Aunque la Secretaría de Educación busca una solución desde este lunes, los 32 planteles del Cecyte distribuidos en el estado siguen detenidos.



Hugo Hernández Galicia, dirigente del sindicato de trabajadores del colegio, indicó que el Gobierno Estatal aún no liquida los aguinaldos.



"Seguimos en paro, pero nos comentan que hoy queda... pero vamos a seguir con el paro de labores hasta no confirmar la transferencia", manifestó.



Aunque intervino el director del organismo, José Cárdenas Cavazos, aún así no se ha logrado, hasta esta tarde del martes, la liberación de los recursos para cubrir dicha prestación.





​