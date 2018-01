Atribuye Salinas a problema sistemático deuda de Cecyte

Monterrey

Luego de que Carlos Morales Rizzi, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón), declarara que el Colegio de Estudios Tecnológicos y Científicos del Estado (Cecyte) les adeuda 23.6 millones de pesos de cuotas no reportadas, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Arturo Salinas, señaló que se trata de un problema sistemático que se presenta en el Gobierno Estatal.

“Del Cecyte no ha recibido aportaciones, este es un problema que tenemos sistemático, me parece que hay muchas dependencias que están siendo abandonadas, que no hay una correcta aplicación y seguimiento a los planes de trabajo y pues esto lastima el ejercicio público.

“Imagínense, ahora sí que como dice el dicho, cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde”, comentó.

MILENIO Monterrey publicó que desde hace medio año, el Isssteleón pelea mensualmente al Cecyte un adeudo por 23.6 millones de pesos de cuotas no reportadas más intereses, de cuyo problema no han tenido respuesta.

Según Morales Rizzi, el principal argumento del Cecyte es que no tiene recursos y por eso no puede cubrir el adeudo.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García, dijo que se debe de ir a fondo en este caso y proceder penalmente, ya que si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha procedido en contra de gobernadores y los ha encarcelado, no se explica por qué a nivel local el Gobierno no hace lo propio contra quien haya cometido las anomalías en el Cecyte.

“Tiene que haber sanción y fuerte, estamos cansados de que no se castigue nada. Cecyte desde que entré al Congreso reprobamos las cuentas, es un verdadero mugrero, no hay ni siquiera contratos, no hay registros contables de dónde quedó el dinero y hoy en medios, además, se infiere que parte de ese dinero podría estarse yendo a firmas porque el principal involucrado es el director de la A.C. de ‘El Bronco’.

“Es puro mugrero este Gobierno y si el Gobierno reprobó la cuenta y la Auditoría no le entra y la Contraloría local del Ejecutivo tampoco, estamos fritos; no hay quien castigue, no hay quien sancione y este pelado riéndose de nosotros usando recursos de un organismo público”, declaró.