Arturo Salinas pide cárcel para director del Cecyte

Monterrey

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Arturo Salinas, consideró que no basta con haber quitado del puesto al director del Colegios de Estudios Científicos Tecnológicos (Cecyte), Jorge Castillo, sino que hay meterlo a la cárcel.

El diputado expresó que se le debe de abrir una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, pero duda que sucederá, por lo que sería adecuado que el próximo titular de esa dependencia inicie las investigaciones.

TE RECOMENDAMOS: Vital deja el Isssteleón; queda como responsable de Fideproes

"Creo que el tema del Cecyte era obvio, creo que aquí lo que hay que hacer es que no solamente se vaya, ese es un tema en el que yo siempre he sido muy puntual, no se trata de que cuando se descubra una transa decirle te corro, no, es decirle te corro y te meto a la cárcel, eso es lo que estaríamos esperando todos.

"Se fue el director del Cecyte por las transas, pero yo no veo la carpeta de investigación que esté abriendo la Fiscalía Anticorrupción, o la Contraloría del Estado, ese es el llamado que yo haría, que no solamente se vaya, que inicien las investigaciones, se deslinden responsabilidades y se meta a la cárcel. El problema de esta Fiscalía es que no le tenemos como mucha confianza, entonces hay que esperar a que llegue gente con una actitud distinta", comentó.

MILENIO Monterrey publicó que en poco más de un mes, el gobernador interino, Manuel González Flores, hizo modificaciones por segunda ocasión en su equipo de trabajo, por lo que anunció cambios que incluye a su secretario particular, Secretaría General de Gobierno y el polémico director del Cecyte.

Este miércoles, el mandatario le tomó protesta a funcionarios estatales en áreas vinculadas también a Educación e Infraestructura, donde se dio a conocer, entre otras cosas, que José Cárdenas Cavazos deja la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, y asume la Dirección General del Cecyte, en sustitución del polémico Jorge Castillo Villarreal, a quien se le acusa, entre otras cosas, de no entregar aportaciones de trabajadores al Isssteleón.