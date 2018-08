CdMx dará el lunes datos de nómina a próximo gobierno

Pedro Domínguez

La próxima secretaria de Finanzas, Luz Elena González, informó que la actual administración de la Ciudad de México entregará el lunes la información sobre la nómina del gobierno capitalino.

Tras mantener una reunión con la actual titular de Finanzas, Julieta González, la próxima titular de la dependencia dijo que se está pidiendo información que debería ser pública como número de basificaciones y personal de honorarios.



“Una vez teniendo esa información nos va a permitir hacer las proyecciones de cuál va a ser el compromiso del gobierno de la ciudad en términos de capital humano, no es más que eso, finalmente nosotros no estamos ni presumiendo nada ni mucho menos, simplemente es información que necesitamos para hacer las proyecciones del próximo año”, dijo.

“Es saber en qué estado se va a entregar la administración y cómo cambió, datos que deberían ser públicos”, destacó.

Comentó que hay un oficio para basificar a 10 mil trabajadores, pero no se tiene la información específica.





Recalcó que es necesario conocer con precisión cómo estaba la nómina del gobierno mes con mes.

“Hemos recibido quejas, hemos estado… no hemos tenido posibilidad de prejuzgar ni de saber el estado de las cosas real porque no tenemos al información, no hemos podido tener acceso a la información completa”, resaltó.

Desde principios de este mes, la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, acusó que la administración actual ha sido opaca y no ha entregado a detalle la información específica del capital humano del gobierno de la ciudad.



