Monreal mantiene "firme" la idea de gobernar la CdMx

El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, afirmó que a pesar del sismo del pasado 19 de septiembre mantiene firme su intención de contender por la jefatura de Gobierno en las elecciones de 2018.

Por medio de un video difundido en redes sociales, titulado "Lo cortés no quita lo opositor", el ex gobernador de Zacatecas reconoció que "lo cortés no quita lo opositor, ni debilita nuestra convicción", por lo que a pesar de que su atención está centrada en las secuelas del terremoto se encuentra reflexionando y analizando las propuestas que han surgido entorno a su aspiración política, porque el tiempo electoral tiene plazos, sin embargo, no precisó una fecha para responder.

"Mantengo firme y abierta mi aspiración de gobernar la ciudad, aunque estoy consciente de que el 2018 será difícil, que el proceso previo de definición política de los partidos será complejo y que sin duda la contienda será polarizada", indicó.

Recalcó que con el movimiento telúrico que azotó la capital se modificó el tablero político y advirtió que ahora se requiere de una dinámica de inclusión y no de "gobiernos monocráticos o monopartidistas", porque se necesita de la participación social para poder reconstruir y reconciliar a la sociedad.

"La Ciudad de México fue sacudida en sus motivaciones políticas. Su futuro ya no es asunto de colores, es un asunto de valores. No es un asunto de facciones, es un asunto de unidad, congruencia y de integración, así como de poner por encima el interés general", dijo.

Afirmó que para seleccionar a los candidatos que serán parte de la contienda electoral se requiere de "tolerancia y prudencia pero sobretodo, de acuerdos fundamentales" entre los distintos actores políticos.

Agradeció a las dirigencias de las distintas organizaciones políticas su atención al considerarlo como una opción para gobernar la ciudad.

"Estoy reflexionando y valorando sobre los pasos que debemos seguir, incluyendo las propuestas que de manera respetuosa se nos han hecho llegar y que la responderé también en el mismo tono. En este momento en el ánimo de la población aún no aparece el tema de la política electoral. Estamos actuando de manera congruente", concluyó.

