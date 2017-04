En caso Iguala actué conforme a la ley; no me preocupa: Zerón

México

Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, dijo no estar preocupado sobre las acusaciones de irregularidades y manipulación de evidencia durante la investigaciones del caso Ayotzinapa.

En entrevista, al término de un foro sobre seguridad nacional en el Senado, se le preguntó si los expertos del GIEI se equivocaron al señalar que se movieron objetos durante las investigaciones.

“No tenían la información completa, en los más de 270 tomos lo pueden revisar y ahí está todo. Mi actuar fue conforme a derecho, hay oficios donde así lo manifiestan y la verdad no estoy preocupado. Creo que va a llegar un momento donde no haya para donde movernos, pero habrá una resolución. Siempre lo he dicho, si hay alguien culpable que sea castigado”, aseguró.

Zerón indicó que hasta el momento la PGR no le ha notificado si tiene que declarar sobre el caso Ayotzinapa: “Están agotando todas las instancias, el tema lo trae el sistema interno de control de la procuraduría, gente de la Función Pública y estoy en espera si es que voy a ir a declarar”.

Dijo que avala ciento por ciento la investigación que se hizo, “no va a cambiar en nada hagamos lo que hagamos”.

Al inaugurar el foro “Nuevas estrategias en el fortalecimiento a la seguridad nacional”, el presidente de la Comisión de Marina del Senado, Ricardo Barroso, dijo que México cuenta con instituciones sólidas, fuertes, capacitadas y, sobre todo, comprometidas con la nación para hacerle frente a la inseguridad y al crimen organizado.

Señaló que el gobierno federal está preparado y trabajando para ponerle fin a estos grupos delincuenciales, que intentan desestabilizar la tranquilidad y la paz social, e hizo un amplio reconocimiento a las capacidades de respuesta que tienen las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado.

El senador Miguel Ángel Chico refirió que es de suma importancia que a la ley de seguridad interior se le dé la celeridad que requiere.