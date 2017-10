Casas reconstruidas, en cuatro meses: Peña

Taxco

En cuatro meses quedarán reconstruidas las casas en las zonas dañadas, principalmente de Oaxaca y Chiapas, por los terremotos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Además, garantizó que no se perderá el ciclo escolar y que en tres semanas “estaremos en capacidad de que todos los niños” vuelvan a la escuela.

De gira por Taxco, el mandatario indicó que con apoyo de los pobladores se dará marcha a la reconstrucción de casas.

“Buscamos que la vivienda esté reconstruida para principios del próximo año. Ése es el tiempo que nos tomará cuando más poder apoyar la reconstrucción de la vivienda.

“Yo creo que tendremos oportunidad de en cuatro meses tenerlas nuevamente reconstruidas, con el apoyo de la gente afectada en las tareas de autoconstrucción y autoconstrucción asistida. Y de esto podré hablar con mayor ahondamiento el próximo lunes, cuando estaré visitando nuevamente Chiapas o Oaxaca”, manifestó.

Respecto al ciclo escolar, Peña Nieto dijo que a pesar de que hay planteles con afectaciones, “en tres semanas prácticamente estaremos en capacidad de que todos los niños que hoy no puedan asistir a alguna escuela por todos los daños que hubo, puedan atender sus clases”.

Aurelio Nuño, secretario de Educación, comentó que 12 mil escuelas tuvieron algún tipo de daño, y de ésas, 577 se tendrán que reconstruir de manera total, poco más de mil 800 necesitarán reconstrucción parcial y el resto tuvo afectaciones menores.

Informó que la SEP ya realizó un censo de escuelas afectadas, que van a reubicar a alumnos que asistían a los planteles donde hoy no se puede tener clases, y que van a instalar centros educativos provisionales.

VISITA TEMPLO

Durante su gira, Peña Nieto visitó el templo de Santa Prisca, que resultó dañado por los sismos recientes y ofreció que todo el patrimonio cultural afectado será restaurado, reconstruido y preservado.

Luego de realizar un recorrido por las calles, durante el cual estuvo acompañado por Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, Peña Nieto señaló que en menos de un mes esa catedral reabrirá sus puertas, pero la rehabilitación tardará cerca de seis.

“El patrimonio cultural se va a salvar. ¿Que hay que destinarle recursos, que esto va a tomar tiempo? Sí, sí lo va a tomar porque es una reconstrucción muy cuidadosa, casi artesanal, podría yo decirlo, la que hay que hacer a todas estas edificaciones”, añadió

Dio a conocer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene detectados mil 500 edificios afectados, por lo que ha realizado una valoración profunda de las condiciones estructurales de cada uno.

Ante María Cristina García, secretaria de Cultura, y personal del INAH, el Presidente aseguró que ambas instituciones tienen capacidad, fondos y seguros que van a permitir apoyar la reconstrucción, además de que cuentan con ayuda de la iniciativa privada.

CONMEMORACIÓN

En Morelia, donde encabezó la ceremonia del 252 aniversario del natalicio de José María Morelos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que en la administración de los recursos para la reconstrucción el gobierno no debe cometer errores.

La ayuda tendrá que ser manejada de manera transparente para garantizar que alcance a beneficiar a todos los afectados, que incluyen a Baja California y Veracruz, afectados por huracanes, así como Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala, por los sismos.

“En el Fonden cabe todo y hay suficiencia para darle respuesta a temas como carreteras, puentes y escuelas”, solo debe seguirse el procedimiento establecido en la ley a fin de disponer de los recursos para todos los estados que lo requieran.

Dijo que no se tiene un aproximado de lo recaudado hasta el momento por particulares. “Creo que es muy grande la generosidad si me hablas de los recursos privados. Y tendremos todavía mucho que ver hacia adelante, porque siguen fluyendo recursos. Lo que hay que ver es que... no cometamos el error de que a un mismo lugar lleguen dobles recursos”.

VAN 40 CUERPOS RESCATADOS EN EDIFICIO DE LA COLONIA ROMA

En el edificio colapsado en Álvaro Obregón 286 concluyó la búsqueda de víctimas y la remoción de escombros en los pisos seis y cinco, mientras que en el cuarto hay un avance de 80 por ciento, informó Guido Sánchez Coelo, director del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

En conferencia de prensa para dar el corte del sábado, junto con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer también que en las 24 horas recientes fueron rescatados los cuerpos de dos personas más, con lo que la cifra asciende a 24 hombres y 16 mujeres, de los cuales 39 están ya plenamente identificados.

El director del ERUM reveló que en el cuarto piso y en las escaleras de evacuación es donde “se han encontrado la mayoría de personas”.

Aseguró que mantendrán las labores con el mismo ímpetu los 240 rescatistas, con apoyo de personal de España y Chile.

Campa reiteró que existe un compromiso con los familiares de las víctimas para que ningún cuerpo salga del lugar si no está plenamente identificado, por lo que en el área hay un camión de la PGR.

Con información de Jannet López Ponce e Israel Navarro/México.