Comparecería gobernador si lo citan por residencia

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseveró estar dispuesto a comparecer ante la Subprocuraduría Anticorrupción si así se lo solicitan ante la denuncia por presunto enriquecimiento inexplicable por la construcción de una residencia en Pablillos, Galeana.

Tras la entrega de 12 camiones de transporte escolar en una escuela de Linares, el mandatario estatal anunció que dará un tour a la prensa para que conozca su residencia de 12.5 millones de pesos.

Dijo estar listo si Ernesto Canales Santos, fiscal anticorrupción, lo cita tras la denuncia presentada por el activista Ernesto Cerda Serna, el pasado 3 de noviembre.

“Sí, hombre, inclusive les voy a hacer un tour para que ya me dejen de joder por eso, ¿quieren un tour?, ahorita, vamos, súbanse conmigo y vamos para que la vean y que no es realmente lo que dicen los medios de comunicación que todo magnifican.

“Es más se las doy al 25 por ciento de lo que dice TV Azteca; no, no he sido citado; yo acudiré ante la autoridad cuando sea necesario y tengo y lo vuelvo a ratificar, todo está en mi declaración patrimonial, tengo el contrato, y la propiedad que tengo más de 20 años”, señaló.

El pasado 30 de octubre, “la residencia rosada” saltó a la fama luego de ser calificada como una construcción de lujo de más de mil 200 metros cuadrados con un costo de 25 millones de pesos, pero ante el escándalo el gobernador la puso a la venta a 12.5 millones en su cuenta de Facebook.

Cuatro días después, Rodríguez Calderón fue denunciado ante la Subprocuraduría Anticorrupción por el presunto delito de enriquecimiento inexplicable y desvío de recursos por la construcción de una residencia en Pablillo por parte de Cerda Serna.

El mandatario estatal rechazó que sea real el precio que maneja la televisora que reveló la construcción de la casa.

“Evidentemente, no vale lo que dicen, si eso valiera el Ejido Pablillos, sería la comunidad más rica del mundo, la propiedad que hay en Pablillos.

“Si ese fuera el valor de la tierra, cabrón, ahí sería Mónaco, a ese precio, ojalá y así fuera, al precio que está estableciendo TV Azteca, sería grandioso, pero estoy dispuesto a ir ante cualquier lado”, dijo.