Proponen que Carta de No Antecedentes se consulte por internet

Monterrey

Para no afectar la economía a quienes solicitan empleo, entre otras cosas, los diputados locales del PRI, Héctor García y Ludivina Rodríguez, propusieron que la Carta de No Antecedentes Penales se expida sólo en ciertos casos y se pueda acceder a ella a través de un portal de internet.

Consideraron que es necesario realizar una reforma por adición de un párrafo quinto al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

La iniciativa fue presentada en la sesión de la Diputación Permanente, cuyo documento fue leído por la diputada Ludivina Rodríguez.

Ambos legisladores también propusieron iniciativa de reforma por adición de una fracción XI recorriéndose las subsecuentes del artículo 58 y por modificación al primer y segundo párrafo del artículo 61 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León.

Esto con el fin de crear un sistema informático mediante el cual se otorgue la posibilidad (mediante el establecimiento de medidas de seguridad que protejan datos personales y el derecho a la privacidad) de consultar la Carta de No Antecedentes Penales utilizando un portal web.

"Que el hecho de no llevar físicamente una carta no le impida el sagrado derecho de un trabajo, ¿qué estamos haciendo con esto?, estamos salvaguardando los derechos humanos de la gente porque no es posible que se niegue el trabajo a una persona porque no tiene dinero para una carta.

"Estamos dándole posibilidad a la gente de que pueda obtener un empleo y que el empleador tenga el derecho libre de accesar a esta página de internet pagando un pequeño costo de derechos, para que en caso de alguna situación quiera consultar si tiene o no antecedentes (el solicitante de empleo)", declaró Héctor García.

En el documento señalan que debe privilegiarse el derecho a la reinserción social efectiva como un derecho exigible que permita que las personas que han egresado de prisión tras haber cumplido su sentencia no sean estigmatizadas y se les ofrezca la oportunidad de vivir en igualdad, como un miembro más de la comunidad, siendo uno de los elementos clave para ello, el que se protejan sus datos personales.

Las propuestas fueron turnadas a las comisiones unidas de Legislación y de Puntos Constitucionales y a las comisiones unidas de Legislación y de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen.