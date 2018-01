Nunca he sido 'huevona', responde a ‘El Bronco’

Monterrey

La delegada de la Secretaría de Economía en Nuevo León, Carlota Vargas, respondió al gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, que nunca ha sido "huevona".

La ex diputada local del PRI y actual funcionaria federal reaccionó así calificando como una ofensa la descripción hecha por "El Bronco", de que iba a desaparecer las delegaciones por ser unos "huevones".

"Éste es un acto de buena voluntad que nos gusta mucho a los delegados, yo lo veo como algo positivo, llámele como le quiera llamar, control de daños, o como sea, éste es un acto positivo.

"Yo nunca he sido huevona, me sentí muy ofendida de que me hubieran dicho así, lo expresé, lo que estoy viendo aquí ahorita es todo lo contrario es un reconocimiento a lo que hacemos y una mayor coordinación", dijo.

El pasado 6 de enero, Rodríguez Calderón, en su visita a Saltillo, durante su recolección de firmas, calificó como "huevones" a los delegados y planteó desaparecer las delegaciones federales, en caso de ganar las elecciones.

Carlota Vargas participó en un desayuno-reunión junto con una parte de los delegados estatales y regionales federales, en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno a invitación del gobernador interino Manuel González Flores.

La reunión fue con el objetivo de solicitarles un plan de trabajo para este primer semestre del año y tener una mayor coordinación entre las dependencias federales y funcionarios del Gobierno del Estado.



