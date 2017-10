Sotelo acusa de cobardes a integrantes del CEN del PRD

Ciudad de México

El perredista Carlos Sotelo calificó como cobardes a los integrantes de la dirigencia nacional de su partido, al señalar que esperaron su ausencia en el CEN para iniciar un proceso sancionatorio en su contra y de Pablo Gómez por apoyar a Andrés Manuel López Obrador rumbo a 2018.





Sotelo dejó la Secretaría de Asuntos Municipales el pasado 5 de octubre debido a que en esa fecha terminó el periodo para el que fue designado en el Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo a la presidenta Alejandra Barrales.

Me entero que quienes han quebrantado de forma general legalidad del @PRDMexico dicen que van a “sancionarme” por violar el Estatuto; risas🤣 — Carlos Sotelo García (@carlosSotelo888) 19 de octubre de 2017



Explicó que mientras él estuvo en este órgano de dirigencia no se presentó ningún proceso en su contra, pero ahora que no está inician este proceso para suspender derechos y en su caso, expulsarlo.

“En las tres sesiones posteriores del 3 de septiembre no se atrevieron a discutir el tema conmigo presente y hasta ahora a la luz de mi separación, ya no estando presente, tocaron nombres para sancionar, por eso es una cobardía (…) actúan con cobardía personal y política, saben que no tienen la razón ni política ni jurídica”, reprochó.

"Están fungiendo en un PRD pirata, falso, hasta legalmente es muy endeble su permanencia"



Dijo que son ellos los que han violentado los estatutos del partido “una y otra vez, y la resolución del tribunal que obliga al PRD a la elección en 60 días lo prueba, pero tanto el CEN como el Consejo Nacional están caducos, terminaron a principios de octubre su encargo”, señaló.

Pues si. Apoyo a @lopezobrador_ de corazón y convicción.

Requerimos profunda transformación política, social y económica.

Vamos adelante✋🏻 — Carlos Sotelo García (@carlosSotelo888) 19 de octubre de 2017



Adelantó que presentará una nueva queja sobre los resolutivos de esta dirigencia y el propio consejo, pues ya no es legal.

“Están fungiendo en un PRD pirata, falso, hasta legalmente es muy endeble su permanencia”, afirmó.

Refirió que esta política de sanciones y expulsiones es un intento de atajar el debate político al interior del PRD; que es ir en dirección hacia la derecha del PAN y de Ricardo Anaya o, lo que la mayoría quiere, apoyar a Andrés Manuel López Obrador.



