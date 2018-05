Militantes de PES retiran apoyo a Carlos Lomelí por no respetar acuerdos

Guadalajara

60 mil votos dejará de recibir Carlos Lomelí, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno de Jalisco por parte de militantes del Partido Encuentro Social (PES), esto por incumplir los acuerdos que se tenían planteados en la repartición de las candidaturas en el estado de Jalisco en la coalición en la que participan Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).

En rueda de prensa representantes distritales y municipales del PES aseguraron que diez comités municipales retirarán el apoyo al doctor Carlos Lomelí. Se trata de los municipios de: Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco, Zapotlanejo, Ocotlán, Colotlán, San Ignacio Cerro Gordo, Tala, Puerto Vallarta, Mezquitic y otros.

“No es cosa personal con Lomelí, si Gonzalo Moreno (presidente del PES en Jalisco) nos está diciendo que Lomelí no respetó los acuerdos, entonces no podemos apoyar a una persona que no respeta acuerdos. Ni estamos peleados con Lomelí, ni yo estoy peleado, ni conozco a Lomelí”, destacó Miguel Ángel Cuaya, representante del Partido Encuentro Social en el Distrito Electoral 10.

El incumplimiento en la repartición de candidaturas se refleja de distintas maneras. De los 20 distritos electorales federales en Jalisco, al PES le tocaba asignar candidatos en los distritos 4, 6, 10, 13, 14 y 15, pero sólo le dejaron el distrito 10. En el municipio de Guadalajara no se tomó en cuenta a nadie de PES y PT para la planilla de Claudia Delgadillo y sólo se quedó gente de Morena, a pesar de que les tocaba el 25 por ciento de espacios.

De esta forma, la decisión está tomada, Lomelí dejaría de recibir 60 mil votos, que representan el 80 por ciento de los casi 90 mil sufragios que recibió Encuentro Social en las elecciones del 2015. Afirman que votarán por Andrés Manuel López Obrador, candidatos en municipios y distritos. Respecto a la votación a gobernador, analizarán y definirán apoyar el mejor perfil.

Los diez representantes de comités municipales lamentaron que Gonzalo Moreno, presidente del PES en Jalisco, sólo haya salido a dar una rueda de prensa el pasado 18 de marzo y ya no hiciera más para reclamar y arreglar la situación con Morena. Sospechan que hay acuerdos entre las dirigencias.

