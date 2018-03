Anuncia Aguiar auditorías para "limpiar" finanzas de parroquias

México

El cardenal Carlos Aguiar Retes anunció que realizará auditorias en las 467 parroquias de la Arquidiócesis de México para transparentar las finanzas, labor que estará a cargo en una primera etapa de la firma de consultoría Ernst & Young, cuyo informe estará listo en julio. Además, dio a conocer que se revisan los protocolos de protección a menores, para combatir el abuso sexual de sacerdotes.

El 20 de febrero Aguiar Retes exhortó a todas las parroquias a establecer Consejos de Asuntos Económicos (CAE), a los que obliga el derecho canónico y que “todos se resisten”. Debe verse, dijo, no solo como “una obligación, sino como una manera indispensable de mejorar la pastoral”.

Estos consejos aclaró, “no tienen la misión de ser auditores, sino de ser promotores, a fin de que la Iglesia tenga los ingresos necesarios para su pastoral; tiene que ser así en las parroquias”. Y recalcó que para el derecho canónico son obligatorios.

Reingeniería

En entrevista con MILENIO, el arzobispo primado explicó que “no solamente se trata de una simple auditoría en lo económico, sino en su constitución jurídica, en su reconocimiento con la Secretaría de Gobernación”.

El ejercicio, abundó, pretende “empezar a hacer una reingeniería que nos permita eficacia en la transparencia. Si no tenemos una administración centralizada, pues es más difícil estar pendiente de todas las economías autónomas; entonces tenemos que replantear las forma en cómo están funcionando, esto es fundamental... porque de lo contrario, aunque yo lo quiera transparentar, si no tengo la información efectiva y oportuna, pues no voy a poder cumplir esta promesa”, que ofreció al ser nombrado arzobispo primado el 11 de diciembre.

El cardenal Aguiar Retes adelantó que se trabaja en un cambio de mentalidad del clero para ser eficaces, porque en este año se pondrá en operación la creación de “unidades pastorales” en las cuales los sacerdotes de parroquias cercanas van a vivir en una misma casa y realizarán sus programas pastorales de manera conjunta. Un ejemplo es que los requisitos para cualquier servicio sean iguales; actualmente esta arquidiócesis tiene mil 875 sacerdotes y ocho obispos auxiliares.

El cardenal, como responsable de la Arquidiócesis de México, al iniciar su labor pastoral va a replantear la forma en que han trabajado sus estructuras, porque “necesitamos tener una mayor articulación y aplicar proyectos como las unidades pastorales”. Las primeras de éstas empezarían a funcionar en septiembre, para lo que se capacitará a los sacerdotes, quienes deberán de tomar conciencia de que “no es por deseo o por gusto”, sino “por una necesidad... De no ser así, vamos a ser cada vez más ineficaces en nuestra labor “, subrayó Aguiar.

Atender a víctimas de pederastia

Al ser nombrado arzobispo primado, Aguiar Retes se comprometió a una “tolerancia cero” contra la pederastia en la Arquidiócesis de México, y a su llegada se dio a conocer el abuso de un sacerdote a una niña de 13 años, además de tener expedientes pendientes en la PGR correspondientes a 15 curas que presuntamente abusaron sexualmente antes de que Aguiar Retes iniciara su gestión.

Sobre esto, puntualizó que la comisión de atención a menores, creada el año pasado, se está “reestructurando en el aspecto de que quede muy claro lo que es el proceso interno de revisión ante los protocolos establecidos por el Vaticano para estos casos, que actuemos conforme a estos protocolos. Segundo, en el aspecto jurídico, las relaciones con las instituciones civiles para que colaboremos de la mejor manera posible”, detalló.

“Entonces estamos ahorita revisando las personas que van a constituir esta comisión. A la vuelta de menos de un mes ya estará bien definida su integración”, explicó el cardenal.

La otra comisión, que es para la atención de quienes han sufrido abuso sexual por parte del clero, “también esta reagrupándose. Tratamos que funcione distinto para la ayuda y atención de las víctimas”, destacó el cardenal.

Como arzobispo de Tlalnepantla, en la misión de evangelización, Aguiar Retes salió a las calles a encontrar a los fieles; en Ciudad de México consideró que puede repetir estas acciones. “Salgo con la gente a caminar, lo haremos dependiendo de los sectores y de los ámbitos”, concluyó.