PVEM rechaza renuncias de diputados en Chiapas

Ciudad de México

El dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente dijo que no aceptará la renuncia de los 14 de los 16 diputados locales del Congreso de Chiapas quienes renunciaron al grupo parlamentario y al partido, y se declararon independientes.

Esta decisión se dio luego que el diputado Eduardo Ramírez acusó que el próximo candidato del partido a la gubernatura saldrá de una elección antidemocrática, irrespetuosa y sin tomar en cuenta a los militantes.

En redes sociales, Ramírez Aguilar anunció su decisión de renunciar a la dirigencia estatal del partido y también como diputado.

TE RECOMENDAMOS: Crisis en el PVEM en Chiapas: renuncian líder y 14 diputados

"No está decidida la candidatura, por lo tanto he hablado con Eduardo Ramírez Aguilar, nuestro dirigente estatal, con los legisladores que han manifestado esto públicamente, de decirles de manera clara que son una activo del partido que no les acepto la renuncia en ese sentido de un supuesto.

"El Partido Verde va a construir un acuerdo de coalición con reglas claras de participación para quienes decidan inscribirse dentro de nuestro instituto político del Revolucionario Institucional y de los demás partidos que puedan ser coaligados, siempre vamos a estar abiertos al diálogo", dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola para Despierta.

El coordinador del Verde Ecologista en el Senado negó que haya alguna rebelión contra el partido por parte del gobernador en Chiapas, Manuel Velasco y aseguró que se trata de "un compañero de partido, pero que él tiene que cumplir en este momento con la responsabilidad de ser el gobernador de todas y de todos los chapanecos".

"Nosotros como instituto político vamos a construir, repito, una posibilidad, un acuerdo de coalición para que exista una selección de candidato dentro de un proceso democrático, pero sobre todo que le de garantía a todas y todos aquellos que decidan participar.