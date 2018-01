Las agresiones reflejan un régimen en caída: Corral

Torreón, Coahuila

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, encabezó la marcha de la Caravana por la Dignidad y refirió lo que lo ocurrido ayer en Gómez Palacio refleja "un régimen desesperado y en decadencia".

"Es una exigencia del pueblo de Chihuahua que busca la solidaridad de todo el país para generar la confianza de la lucha contra la corrupción e impunidad. Es muy lamentable la actitud de la presidenta de Gómez Palacio, representa un régimen en desesperación y caída".

Indicó que lo ocurrido va contra el diálogo que ha ofrecido la Secretaría de Gobernación con el movimiento.



"Es un régimen que es capaz de hacer cosas peores cada día y mandar porros demuestra una simulación, por un lado se nos ofrece diálogo en la Segob y por otro el PRI buscando infundir el miedo y la sosobra en la gente que participa. Esto no nos desanima, no vamos a caer en provocaciones y donde veamos uno de esos actos vamos a rodear porque no queremos detener una marcha que llama a todo el país".

Corral aseguró que el movimiento que exige la extradición del ex gobernador César Duarte no fue programado, sino ocasionado por el propio Gobierno Federal.

"El movimiento no tenía una programación de fecha y el que lo ha decantado o disparado es el propio presidente cuando determinó castigar al pueblo de Chihuahua. Nosotros ni queríamos este pleito ni lo hemos deseado, siempre dijimos que llevaríamos una relación institucional. Nos dejaron en un planteamiento sin salida porque jamás vamos intercambiar justicia por recursos públicos".

La caminata de la Caravana por la Dignidad partió de las afueras del Estadio Revolución y en ella participaron el alcalde Jorge Zermeño Infante y el ex candidato a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas.

Concluyó en la Alameda Zaragoza donde el gobernador de Chihuahua emitió un mensaje a los seguidores.

cale