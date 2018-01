Capos siempre han estado en Nuevo León, afirma Fasci

Monterrey

Tras la detención de Uriel Isaac 'N', alias ‘El Cochi’, la madrugada del jueves en Nuevo León, el ex secretario de Seguridad y hoy precandidato a la alcaldía de Monterrey, Aldo Fasci Zuazua, mencionó que este caso no es nuevo, porque los capos siempre han estado en la entidad.

El ex colaborador del actual Gobierno, dijo que durante el gobierno de Sócrates Rizzo, aquí vivió el ex líder del Cártel del Golfo, Juan García Abrego, luego en el gobierno de Fernando Canales, en Nuevo León habitó otro peligroso delincuente, Edelio López, alias ‘El Yeyo’, por mencionar algunos.

“Qué bueno que lo detuvieron, malo que no lo hubieran detenido. Van muchos (detenidos), no es el segundo, van muchísimos, siempre han estado aquí, esto no es nuevo, siempre han estado aquí, a ver, no nos metamos la cabeza en un pozo, desde García Abrego, en la época de Rizzo; ‘El Yeyo’ en la época de Canales y siguieron.

“Nosotros detuvimos a muchos, lo que hay que hacer es detenerlos porque uno no puede controlar dónde anden, no piden permiso para estar en algún lugar, ellos corren y se esconden, hay que detenerlos estén donde estén, estén aquí, si están adentro del Palacio o donde sea hay que detenerlos, eso es lo que nos debe de motivar”, declaró.

Durante una entrevista en la Plaza Zaragoza, el ex secretario de Seguridad comentó que cada cuerpo policial debe de hacer su trabajo.

El jueves fue detenido ‘El Cochi’, quien era el operador de una banda de narcotraficantes que funcionaba en Tláhuac, y que sustituyó en ese liderazgo a Felipe de Jesús Pérez, ‘El Ojos’, abatido hace varios meses por la policía capitalina.

¿Hay tolerancia de las autoridades?, se le cuestionó.

“¿Cómo si no piden permiso?, si anduviera en la calle aquí tirándonos balazos hubiera tolerancia, si está detenido es porque se aplicó la ley, a mí no me gusta que anden, pero es igual que ande un capo a cinco 'macuarros' con armas largas, son igual de peligrosos, o 20 ó 300, o las pandillas, o los 'rateritos'; ninguno de esos debe andar en la calle.

“Eso es lo que tenemos que hacer, detenerlos, hay que detenerlos, a mí no me gusta que haya capos aquí, ni 'rateritos', ni corruptos”, comentó.

Dijo que los sicarios y los ladrones son puros “güerquitos” porque han visto impunidad y corrupción y se les hace fácil delinquir, por ello se requiere meterle mano al sistema de justicia, ya que luego de las detenciones a algunos los dejan en libertad, cuando deberían de pasar su proceso penal en la cárcel.