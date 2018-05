Candidatos federales han librado la violencia: Segob

México, Acapulco y Morelia

La violencia en las campañas políticas se ha concentrado en los casos de quienes aspiran a cargos locales y “afortunadamente” no se han registrado ataques contra candidatos presidenciales ni a diputados federales o senadores, cuya seguridad es responsabilidad de la autoridad federal, destacó Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, al participar en un acto en Guerrero.

Mientras, en Michoacán el gobernador Silvano Aureoles anunció que en un operativo en la zona metropolitana de Morelia fue rescatada sana y salva María de Lourdes Torres Díaz, candidata de PT y Morena a la alcaldía de Álvaro Obregón, quien un día antes había sido levantada.

En Acapulco, adonde acudió a la inauguración de la 119 Jornada Nacional del Notariado Mexicano, Navarrete Prida hizo ver que el próximo 1 de julio se disputará la mayor cantidad de cargos en una elección, con 18 mil.

Explicó que le corresponde a la Federación, a solicitud del INE, la protección a candidatos a un puesto de elección federal, mientras en el ámbito local esta labor es de las autoridades de ese nivel de gobierno.

“Afortunadamente a nivel federal no hemos registrado un solo deceso o un acto de violencia que termine en un deceso de candidato alguno en este ámbito. Sí tenemos algunos problemas a nivel local, particularmente sensible el estado de Guerrero en algunas zonas, no imputable al gobierno del estado”, expresó.

Explicó que las agresiones contra políticos se deben a “problemas estructurales que debemos de atender con puntualidad todos los niveles de gobierno en coordinación”.

Reconoció que en el norte de Guerrero, en la colindancia con Morelos, “sí ha habido problemas de seguridad” y las autoridades federales han estado en coordinación permanente con las locales.

Aseguró que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, cuenta con todo el respaldo para erradicar la inseguridad y anunció que se reforzarán los esfuerzos de la Policía Federal en las zonas más conflictivas.

El titular de Gobernación ofreció que apoyarán la implementación de un C5 estatal y la capacitación a las corporaciones locales.

“En los lugares donde hemos tenido mayor problema, donde hay dos grupos delictivos que han enfrentado con violencia a la población y al gobierno, las fuerzas federales proporcionarán apoyo al señor gobernador, al gobierno del estado y, desde luego, a la gente”, subrayó.

Sobre el llamado del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador a votar sin miedo, el funcionario dijo que debe ser escuchado y valorado en su justa dimensión, porque tiene que ver con que el próximo 1 de julio haya una jornada electoral pacífica, copiosa, transparente y en paz.

EL RESCATE

A través de Twitter, Silvano Aureoles anunció la localización con vida de Torres Díaz, aspirante de PT y Morena.

El jueves pasado, autoridades de Michoacán confirmaron que la candidata a alcaldesa fue sustraída de su casa de campaña por al menos dos hombres armados.

Torres Díaz es esposa de Juan Carlos Arreygue, ex presidente municipal de Álvaro Obregón, quien está detenido desde 2016, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de 10 jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados.

Este viernes, alrededor de las 20:45 horas, Aureoles anunció en Twitter: “Hemos localizado y rescatado sana y salva a la candidata del @PTMexicoNal y @PartidoMorenaMx que había sido privada de su libertad en el municipio de Álvaro Obregón”.

Precisó: “En el operativo, realizado en la zona metropolitana de Morelia se registró un enfrentamiento en donde fue abatido uno de los presuntos delincuentes, y he instruido a seguir con la investigación del caso hasta dar con más responsables. En Michoacán no habrá impunidad”.

CLAVES

MATAN A UNO EN OAXACA

Hernán de Mata, dirigente del PT en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, fue asesinado a balazos por un individuo.

Autoridades reportaron que los hechos ocurrieron por la tarde del pasado jueves durante un acto organizado en honor a las madres.

La víctima era esposo de Yadira Antonio Hernández, regidora de equidad de Género del municipio. El PT local pidió justicia a las autoridades.