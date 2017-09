Elección de candidato del Frente, por método múltiple: Mancera

México

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de Ciudad de México, se pronunció por un método múltiple para elegir al candidato del Frente Ciudadano por México —que conformaron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano— que irá por la Presidencia.

En charla con Carlos Marín para El asalto a la razón, el aspirante presidencial consideró que para la selección del abanderado se debe incluir una elección abierta a la ciudadanía, una encuesta y el consenso de esos partidos.

“Todo eso sirve, puede funcionar, y de ahí que se tomen la decisiones”, enfatizó.

También fue cuestionado sobre la posibilidad de no obtener la candidatura para los comicios del año entrante por el denominado Frente Ciudadano por México.

—¿Estás preparado, frente a tres panistas, a apechugar si tú no eres el señalado?

—Imagínate, si la gente decide que no eres, con una participación así, como la que se está planteando, pues quiere decir que no es necesario ir a otra contienda mayor. A mí me interesa participar en esta, me interesaría que hubiera una competencia, porque además a la gente así se lo he planteado, de otra manera parecería como que te estás rajando o que ya te dio miedo y ¡no!, tenemos todo el ánimo de seguir.

Destacó que, en caso de que el frente obtenga la victoria en la elección presidencial se configurará, por primera vez, un gobierno de coalición.

El jefe de Gobierno consideró que el frente “une a esas fuerzas políticas en la búsqueda de un proyecto que tendrá que pasar por una etapa electoral”, y que tendrá una duración hasta 2024.

Mancera, quien se mantiene sin militancia partidista, reiteró que, “de encontrar esta consolidación”, pedirá licencia al cargo “a finales de octubre”, a fin de buscar la candidatura de ese frente.

Sobre la elección para el primer gobernador de Ciudad de México, detalló el método que seguirá el frente para escoger a su abanderado.

“Se va a poner bueno... Con el mismo procedimiento que estamos platicando para la Presidencia, con ese procedimiento, que se haga una elección y que se encuentre al mejor candidato para ir por la ciudad”, puntualizó.

“Fue un gran privilegio”

Sobre su gestión en Ciudad de México, Mancera afirmó que buscó establecer “algunas formas, conjuntamente con la gente, de cómo queremos que evolucione.

“No han sido fáciles, han sido costosas muchas de ellas, con un altísimo costo político, pero lo que estamos hablando es de hechos y no de política.

Respecto a su quinto y último informe de gobierno, el mandatario capitalino destacó algunos rubros, tal es el caso de seguridad.

“En las cifras estamos bien: 2.8, promedio diario de homicidios dolosos. En secuestros hemos hecho un trabajo bastante bueno, debemos estar en el lugar 18-19. En robo a casa-habitación lo que se ha presentado es sin violencia y por bandas de extranjeros”, precisó.

El mandatario destacó la labor en seguridad, debido a la “difícil coyuntura” por la liberación de miles de presos por el nuevo sistema de justicia.

“Recibí la ciudad con 42 mil presos, hoy hay 28 mil, y vamos a llegar a 27 mil en diciembre. Solo en robo con violencia han salido 3 mil 700 personas”, alertó.

De igual forma, subrayó la primera Constitución de Ciudad de México, donde quedaron garantizados muchos derechos para los capitalinos.

Otro programa que destacó fue el de Médico en tu Casa, con el que “se trata de cambiar la lógica de la prevención. Ha sido adoptado en decenas de ciudades y en países completos”.

Claves

Regresan 'spots' 

• El Tribunal Electoral revocó la decisión del INE de sacar del aire los promocionales de Miguel Ángel Mancera por su quinto informe de gobierno.

• Los magistrados consideraron que los promocionales de Mancera no incurren en promoción personalizada ni actos anticipados de campaña.

• Por lo que ordenó que de manera inmediata los anuncios se reanuden en radio y televisión, los cuales llevaban varios días suspendidos.