Alegra a Salinas que Canales pronto dejará el cargo

Monterrey

Luego de las pifias cometidas por la Fiscalía Anticorrupción en las investigaciones en contra del ex gobernador Rodrigo Medina y ex funcionarios, además de citatorios a empresas que presuntamente no tuvieron relación con la construcción de la Torre Administrativa, Arturo Salinas consideró que lo positivo de todo es que el titular del organismo, Ernesto Canales Santos, está por dejar el cargo.

TE RECOMENDAMOS: Niega Odebrecht participar en Torre Administrativa

El coordinador de la bancada del PAN declaró que dada la próxima entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción habrá nuevos nombramientos en el que participarán ciudadanos para distintos cargos, entre ellos la Subprocuraduría Anticorrupción.

“La verdad es que en el tema de todos los procedimientos penales que lleva la Subprocuraduría Anticorrupción, ya no hay mucho qué decir, todos están mal llevados, todos tienen vacíos, todos tienen problemas legales, lo único que yo podría decir es que ya pronto estaremos designando a quien sustituirá al subprocurador Anticorrupción, al procurador, y bueno, estoy confiado en que esos perfiles que vengan de parte de los ciudadanos hagan un trabajo apegado a la ley y que finalmente se procure la justicia que los ciudadanos queremos.

“En materia jurídica no sólo hay que tener la razón, hay que saberla demostrar, pareciera que la Subprocuraduría se empeña en no demostrar que pudiera tener la razón jurídica en contra de Rodrigo Medina, entonces este como otros casos se ven muy complicados, yo estoy apostándole a que los nuevos fiscales hagan su trabajo y que tengamos una mejor respuesta cuando los fiscales autónomos lleguen”, declaró.

Comentó que todos los errores jurídicos que ha cometido Ernesto Canales y su equipo operan en favor de Rodrigo Medina.

La postura de Arturo Salinas surge luego que la empresa Odebrecht México negó haber participado en la construcción del proyecto de la Torre Administrativa realizado en la ciudad de Monterrey, motivo por el cual según está siendo investigada, y pidió al fiscal Anticorrupción que aclare esta situación a los medios de comunicación.

Además, Ernesto Canales en dos años en el cargo no ha logrado que un solo ex funcionario acusado de algún delito sea debidamente encarcelado.