Defiende gobernador a Ernesto Canales

Monterrey

Luego de que el Poder Judicial de la Federación le negó un amparo para protegerlo de un presunto fraude por 6 millones de dólares, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón sostiene al fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales Santos.

En entrevista al término de una Reunión Estatal de Cultura 2017, realizada en el Museo de Historia Mexicana, el mandatario estatal calificó al funcionario como una persona que trabaja con honestidad.

Indicó que hasta que no se le demuestre lo contrario continuará en su cargo como subsecretario Anticorrupción del Gobierno del Estado.

"Mientras la autoridad a mí no me determine culpable o inocente, para mí, Ernesto Canales es un hombre probo, es un hombre honesto, es un hombre al que yo le he dado mi confianza y en se sentido lo seguirá siendo", comentó.

Este miércoles, Canales Santos dijo no preocuparle la negativa del amparo definitivo por parte del Poder Judicial de la Federación, ya que, alegó, cuenta con uno provisional.

El fiscal Anticorrupción aclaró que solamente se le negó la suspensión definitiva y no el amparo provisional, por ello, insistió en estar protegido para enfrentar una acusación en su contra por presunto fraude de 6 millones de dólares, asunto que calificó como de su vida privada.