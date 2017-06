No tengo planes de ir a CdMx, no me han notificado: Canales

Monterrey

Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción de Nuevo León, insistió en no tener planes de viajar a la Ciudad de México (CdMX) para atender específicamente un citatorio de la Procuraduría de aquella entidad por el presunto fraude de 6 millones de dólares a Paula Cusi.

El funcionario estatal fue abordado a las afueras del Palacio de Justicia de Monterrey este martes, a donde acudió para presenciar una nueva imputación en contra del ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán.

Fuera de entrevista, el funcionario estatal descartó estar amparado por el caso Cusi.

"Para este propósito no, no tengo planeado ir a la Ciudad de México, si me citan voy, por supuesto", dijo.

¿Nadie le ha notificado de su audiencia? Se le cuestionó.

"No", respondió de manera tajante.

Según la Procuraduría de la Ciudad de México, el fiscal anticorrupción tenía un citatorio este lunes para concluir su declaración sobre el presunto fraude de 6 millones de dólares.

Milenio Monterrey había dado a conocer que fue en al menos tres ocasiones cuando Canales ignoró citatorios emitidos por la autoridad capitalina.

Al respecto, dieron a conocer que los citatorios fueron enviados a la Procuraduría de Nuevo León vía mensajería exprés, sin embargo, el Procurador Bernardo González respondió que a su oficina sólo llegó una notificación pidiendo el domicilio del fiscal Anticorrupción.