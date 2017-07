Canales demuestra abuso de autoridad: Tláloc

Monterrey

Diputados del Congreso del Estado calificaron al fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales, de candil de la calle y oscuridad de su casa, luego de aplicar las diferentes medidas de apremio para que se cumplan las comparecencias en la dependencia que encabeza, pero al mismo tiempo él no acude a las citas en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, derivado de la denuncia en su contra por presunto fraude de 6 millones de dólares.

El diputado priista, Gabriel Tláloc Cantú, comentó que con esa actitud, Ernesto Canales solamente demuestra el abuso de autoridad.

“Candil de la calle obscuridad de la casa, qué curioso que exija y utilice todos los medios de apremio y las coacciones hacia la gente que él está investigando aquí y él en sus propios asuntos no pregone con el mismo ejemplo, si dice que tiene la conciencia tranquila, pues debe de asistir.

“Lo único que demuestra es que hay un abuso de autoridad y eventualmente también vamos a estar presionando la sociedad en el sentido de que la Ciudad de México va a tener qué hacer lo propio y eventualmente lo van a tener que llevar, lo que me preocupa mucho es de que le hayan dado la consideración de que su declaración vaya a ser desahogada aquí en la ciudad de Monterrey, y pues como que no se vale ser juez y tu parte, que te vaya a desahogar tu audiencia tu propio patrón y que no estés separado de tus funciones, hay un conflicto grave de intereses”, dijo.

Reiteró que Canales se debe de separar del cargo y acudir a la Ciudad de México a declarar, no aquí en Monterrey.

La versión del diputado surge luego que aunque fue citado a declarar por el presunto desvío de 6 millones de dólares, Canales Santos no acudió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El llamado fiscal Anticorrupción tenía que presentarse ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la dependencia capitalina donde tiene abierta una acusación por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de Paula Cusi.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Arturo Salinas, señaló que ese es el estilo de este gobierno, que consiste en violar la ley.

“Es el estilo de este gobierno, violar la ley, a este gobierno y todos sus funcionarios les gusta violar la ley; así como el gobernador dijo que no iba a publicar la ley electoral aunque hubiera una sentencia de un Tribunal Electoral, así lo mismo hace su subprocurador anticorrupción, no atiende las citas que hace una instancia jurídica que debe de atender y simplemente refleja el desprecio a la ley de los funcionarios de este gobierno”, destacó.

El coordinador de la bancada del PRI, Marco González Valdez no emitió opinión, ya que se encuentra de vacaciones.