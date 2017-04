Candidatos sin propuestas claras para campesinos

Toluca

Dentro de las plataformas electorales de los candidatos a la gubernatura estatal, el tema de producción agrícola, ganadera y pecuaria, parece no salir de la misma postura "asistencialista" de siempre, sin que existan propuestas claras y viables para mejorar las condiciones de vida de las familias de las zonas rurales, así lo aseguró Engels López Barrios, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos "José Dolores López Domínguez" (CIOAC-JDLD) en el Estado de México.

En entrevista, el líder campesino aseguró que la falta de propuestas en este rubro es el resultado del desconocimiento de las condiciones reales en las que vive el campo mexiquense, desde la situación de las familias, la falta de servicios y las condiciones en las que se produce.

"Si observaran realmente, si recorrieran desde mucho antes y se dieran cuenta de las condiciones de marginación del campo mexiquense harían propuestas importantes", sostuvo.

Explicó que durante los primeros días de campañas, los aspirantes se han enfocado en temas como seguridad, educación y salud, que son relevantes; sin embargo, acotó, la producción agrícola, ganadera y pecuaria también lo es, pues en ella radica la dependencia alimentaria que hay de otras entidades e incluso de otros países.

"No están mirando hacia adentro, están viendo a lo superficial, a los dos o tres temas, repito, no son menos importantes, pero todos están dejando de lado al campo y no le están entrando, porque lo ven desde el "asistencialismo" y eso no va a resolver ningún problema (...) piensan que con entregar un tractor, ya con eso, pareciera que con eso están atacandose las condiciones de marginación y miseria".

Añadió que para tratar de cubrir este rubro, las propuestas son seguir manteniendo los programas que ya existen y éstos no han resuelto las condiciones en las que viven la mayoría de productores.

Una propuesta sería retomar las áreas donde el Edomex destaca y como primer paso, comercializarlo de manera interna y donde pueda ubicarse el producto para la exportación.

"Hay mexiquenses que exportan, pero es alguno que otro, el que tiene toda la estructura necesaria, de riego, de implementación agrícola, tractores, empacadoras, son productores ricos, la mayoría de los campesinos son pobres", concluyó.

RAM