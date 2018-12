Campesinos aplican plan del Barzón y cercan a diputados

Fernando Damián y Elia Castillo

El Palacio de San Lázaro fue sitiado durante ocho horas por cerca de 30 organizaciones campesinas que bloquearon los accesos. En medio del arranque de la discusión del Presupuesto de Egresos 2019, los manifestantes exigieron que se revierta la propuesta de recorte de 30 por ciento al campo.



A las 10 de la mañana, previo al inicio de la sesión, alrededor de 50 dirigentes y militantes de organizaciones campesinas irrumpieron —con el apoyo del diputado priista Ismael Hernández, quien es el líder de la Confederación Nacional Campesina— en la explanada del Palacio de San Lázaro para exigir la restitución de los recortes al campo.



Los inconformes de agrupaciones como CNC, CCI, CAM y Ugocm, Cioac, Coduc, la UNTA y el Movimiento Social por la Tierra, entre otras, demandaron audiencia con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, para exponer sus demandas.



A pesar de que fueron recibidos por él y otros presidentes de comisiones, los inconformes exigían una reunión con la Junta de Coordinación Política, que preside Mario Delgado; tras no ser atendidos decidieron bloquear los accesos y no permitir la entrada ni salida de nadie, ni diputados, ni empleados.



Al término de la sesión, cerca de las 15:00 horas, y conforme transcurrió el tiempo, diputados y empleados comenzaron a buscar la manera de salir del recinto, incluso diputados como Luis Fernando Salazar, de Morena, decidieron saltar las rejas, pese a la advertencia del personal de resguardo de que no había condiciones de seguridad por el amago de los manifestantes de agredir a quien intentara dejar el lugar.



Desesperados, cientos de trabajadores se concentraron en la explanada del Palacio Legislativo para exigir a los diputados poner fin al “secuestro” de las organizaciones campesinas.



El panista Marco Antonio Adame, vicepresidente de la Cámara de Diputados, les informó de las negociaciones para liberar los accesos, pero los empleados respondieron a gritos: “¡Queremos salir!, ¡tenemos hambre!”



Amagaron con dar portazo y se dirigieron hacia la puerta peatonal de Emiliano Zapata, donde formaron un tumulto, frente a la reja perimetral de San Lázaro.



Al mismo tiempo, alrededor de las 19:00 horas, una comitiva de representantes de las organizaciones se reunió con el presidente de la Jucopo, luego de una hora de encerrona, los líderes anunciaron que retiraban el bloqueo, pero permanecía el plantón.



La diputada de Morena Tatiana Clouthier pidió ayuda a través de las redes sociales: “SOS, no sé si para bien o para mal, estamos secuestrados en el Congreso. La policía capitalina debería hacer algo, pues encadenaron puertas y es peligroso”.



En conferencia, Mario Delgado anunció de la apertura de los accesos y aseguró que no hubo ningún acuerdo con los campesinos para frenar el recorte presupuestal al campo, dijo que los diputados únicamente se comprometieron a ser sensible ante sus peticiones.



“Han tomado la decisión de retirarse a sus estados, hubo una gran disposición por parte de las organizaciones y una gran comprensión por parte de ellos también de que nos permitieran la entrada mañana”, aseguró.



En punto de las 8 de la noche, los líderes de las organizaciones ordenaron liberar los accesos del recinto legislativo y permitir la salida de quienes se encontraban al interior.



Con una sola puerta abierta, los cientos de trabajadores y visitantes demoraron casi media hora en salir, en tanto el personal de resguardo abría paso a una larga fila de vehículos hacia otra salida.



La Comisión de Presupuesto inició la “fase final” de la discusión del Proyecto de Egresos 2019 y su presidente Ramírez Cuéllar detalló que los 23 mil millones de pesos adicionales se destinarán a participaciones federales a estados, universidades, salud, cultura, campo, agua y equidad de género.



Descartó, sin embargo, reasignar recursos al Ramo 23, conocido como el “fondo de moches”.



“PROBADITA” A LEGISLADORES



La protesta campesina recordó cuando Ramírez Cuéllar, fundador del Barzón, movimiento de deudores de la banca, en 2002 en compañía de maestros y agricultores, protagonizó un zafarrancho en la Cámara de Diputados.



Los integrantes del Barzón irrumpieron con seis caballos en el Palacio Legislativo, lo que ocasionó que la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Paredes, decretara un receso para solucionar el conflicto.



“Esto fue solo una probadita”, destacó en ese entonces el líder campesino Ramírez Cuéllar.



SIN ACUERDOS



GUARDIA NACIONAL, HASTA ENERO

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó solicitar a la Comisión Permanente un periodo extraordinario a partir del 16 de enero para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen para crear la Guardia Nacional.



Ante la falta de consenso entre la mayoría de Morena y la oposición para votar el proyecto este fin de semana, pactaron convocar a audiencias con gobernadores, alcaldes, autoridades federales, académicos y especialistas. “Para el mismo efecto, propondremos al Senado que los trabajos de análisis se desarrollen en conferencia”, señaló la Junta de Coordinación Política, encabezada por Mario Delgado.