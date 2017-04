Elección 2018 sería más justa si reforman la ley

Toluca

Algunos partidos políticos se comprometieron a reformar la legislación electoral para que el proceso de 2018 sea bajo reglas distintas, más equitativas y justas. Los consejeros electorales consideraron que es momento para adecuar algunos aspectos relacionados con la organización y el tiempo para revisar el cumplimiento de requisitos de los candidatos.

Luego de que Nueva Alianza informó que ya integró una iniciativa de ley para reformar varios aspectos de la legislación electoral, otros partidos se manifestaron a favor y señalaron que urge sentarse a revisar este tema; de otra manera será necesario esperar hasta el proceso de 2021, legalmente tienen hasta fi nales de mayo, indicaron que para que las reformas entren en vigor en 2018 deben llevarse a cabo un año antes de la jornada.

El representante del PRD ante el órgano electoral, Javier Rivera, indicó que se necesita una reforma integral, ir más allá del tema del tope de gastos de campaña, las reglas se deben ajustar a la realidad y necesidades actuales.

Movimiento Ciudadano también pidió revisar la ley, solicitó que se aclare, por ejemplo, por qué este partido no aparece en las boletas para votar este 4 de junio, ellos consideran que, el no tener candidato no le vulnera su derecho a aparecer en este documento.

TE RECOMENDAMOS: Agreden a Xóchitl Galvés en tianguis de Tlalnepantla



En tanto, el consejero electoral, Gabriel Corona Armenta, consideró necesario aprovechar esta oportunidad y adecuar varios temas relacionados con la organización y el trabajo del órgano electoral porque hay reglas que hacen difícil la tarea del Consejo, por ejemplo el registro de candidatos independientes.

La legislatura local termina su periodo ordinario de sesiones a fi nales de abril, pero podrían convocar a un periodo extraordinario, si acuerdan atender este tema antes del vencimiento del plazo, donde todos están a favor por lo menos, en ajustar a la baja el tope de gastos de campaña.

KVS