“El cambio vino bien en la SHCP; Meade es honesto”: Miguel Barbosa

México

Anda de un animado que contagia. Ni se cansa ni se aburre. Orgulloso de raíz. Poblano. Perredista. Sin tribu y sin tapujos:

¿Qué gusto verlo de nuevo, senador?

¡El gusto es mío!

¿Más sereno?

Siempre sereno.

¿Más recargado?

Vivo todos los días para dejar de vivir al día siguiente.

¿Ni se cansa ni se aburre?

Nunca.

Como la política misma...

Bueno, la política a veces aburre, pero es intensa.

Oiga, ¿que le han dicho "Bebesaurio"?

No me han dicho eso. Pero respeto que me digan lo que quieran.

¿Le ofende?

No. Los políticos debemos aprender a tener cuero duro.

¿Diría que es todo un dinosaurio político?

No, porque llegué a la política profesional muy tarde. Viejo ya.

Entonces, ¿mejor político?

Sí, trato. La política es permanente construcción.

¿Y eso se traduce en más dinero?

No siempre. Ganamos bien, pero no te estás haciendo adinerado.

¿Cuánto más ha crecido su riqueza?

La relacionada con el ingreso que tengo.

¿Casas?

Donde vivo.

¿Departamentos?

¡No!

¿Ni en la Roma?

¡No, no, no!

¿Ni en la Juárez?

Tampoco.

¿No le han ofrecido casas por apoyos?

¡Jamás me han ofrecido nada indebido!

¿Qué, no ha tenido contactos con el Gobierno de la CdMx?

Sí, pero nunca me ha ofrecido nada ni lo admitiría.

Seamos serios, ¿qué topes planean al presupuesto?

Vamos a revisar que el ajuste de 239 mil millones sea el adecuado.

¿El PRD dirá a todo sí?

No. Diremos no al endeudamiento, no a la disminución en salud, no en educación.

¿Saben qué es ser oposición?

Siempre he sido opositor.

¿Y no juegan a ser oposición?

No. Opositor es el que construye.

En fin, ¿es interlocutor Meade?

Sí. El cambio vino bien en el manejo político del paquete económico.

¿Cómo intimida?

No, no intimida.

¿Repartir es su táctica para negociar?

No lo conozco como secretario de Hacienda, pero veo que es un hombre honesto.

¿Como usted?

Sí.

¿Cuánto les está pidiendo?

A nosotros, nada.

¿Cuánto le están pidiendo ustedes?

¡Nada! En el Senado no hay moches, no hay paquetes del presupuesto para repartir entre grupos parlamentarios!

Por cierto, ¿más dinero del presupuesto al Legislativo?

No, hay que abaratar el ejercicio de la política.

Más dinero al Poder Judicial, ¿para qué?

No. Ninguno de los poderes puede pedir más. No puede ser.

¿El Ejecutivo quiere impunidad?

No ha terminado de dejar los viejos lastres de la impunidad.

¿Ya vio que menos dinero para obra pública?

Sí. Solamente se quedaron los grandes proyectos. Vamos a revisar con lupa.

¿Menos trabajo temporal para provocar qué?

El trabajo temporal no ha sido utilizado de manera correcta.

¿Intentan sacar a la calle la protesta?

Nosotros no.

Con este presupuesto, insisto: ¿hasta dónde quieren estirar la tensión social?

No es que se quiera estirar la tensión social. Es un asunto de que no hay ingresos.

¿Con una Presidencia débil?

Muy difícil. No veo árbitro o alguien que pueda equilibrar los conflictos y resolverlos.

¿Y con políticos como ustedes?

Hay que ser autocríticos, pero funcionamos.

AMLO debe estar sonriendo.

AMLO está ganando espacios quedándose callado. Es su estrategia. Así lo conocemos.

¿De qué debe advertirnos?

Tiene visiones autoritarias. Me preocupa alguien que esté tan cerca de llegar al poder y no se ajuste a la legalidad.

Detengámonos, ¿qué es ser mexicano?

Es querer a tu país, sentirte orgulloso de tu raza, origen, idioma.

Ahora, ¿qué es la mexicanidad en tiempos de Trump?

Hay que reaccionar con dignidad y firmeza.

A ver, ¿qué le diría en su cara?

Le diría que estamos contra el muro, la incautación de remesas, la deportación masiva. ¡Y contra las ofensas!

¿Vende bien ir de bravo contra Trump?

Hay que hacerlo. Yo hace más de un año presenté un punto de acuerdo para que fuera una acción colectiva. No se admitió por los egoísmos políticos.

Ya nomás falta que nos diga que también quiere ser presidente.

Yo no. ¡Tengo mi prótesis bien puesta en la tierra!

En fin, ni se aburre ni se cansa...

Yo nunca.

Volvamos, ¿en serio trabajan para combatir la corrupción?

Sí. El grupo del PRD ha sido muy destacado en el debate sobre las siete leyes anticorrupción.

¿Qué empezaría haciendo con usted mismo?

Cuidarme más.

¿Ya se sumó a la 3de3?

No. Hoy como está la 3de3 es una plataforma privada. Entonces vamos a hacerlo en las plataformas públicas.

¿No esconde nada, senador?

No. Yo sí confío en las plataformas públicas, si no que le pregunten a Javier Duarte, a quien le rechazaron su 3de3.

Aquí no le rechazamos, ¿qué bienes tiene?

Mi casa que adquirí cuando me casé. Una casa aquí... algunos bienes anteriores a ser senador que están a nombre de mis hijos.

¿Cuánto ahorrado?

Una cuenta suficiente para poder responder a eventualidades.

¿Qué es el cinismo, senador?

Es que no te importe que lo que hagas sea bueno o malo.

¿Y la decencia?

La decencia es ajustarte a los cánones de la ley y de los valores.

¿3de3?

¡Sí, es parte de eso. Es parte de eso!

¿Qué bien juegan a ser oposición?

Jugamos bien a ser oposición porque somos oposición real.

En fin, ¿quiere la desaparición del fuero?

Sí, voy a presentar la iniciativa para desaparecer el fuero.

¿En este país?

Sí.

¿Con estos legisladores?

Con estos legisladores, porque ya hay otra sociedad.

Y además, ¿cambios en la adquisiciones de obras?

Sí, claro que sí.

¿Con estos gobiernos?

Con estos gobiernos, porque son reclamos de la sociedad.

¿Se puede?

¡Se debe poder!

¿Disminuir dinero público a los partidos?

Sí, también.

¿Con los partidos que tenemos?

Hay que abaratar el costo de la política, ya te dije.

¿Con la Nueva Izquierda?

Bueno, no soy de Nueva Izquierda.

Si no es, ¿a qué "tribu" pertenece?

A ninguna. Estoy en contra. Estoy por la transformación del PRD.

¿Está enojado con "Los Chuchos"?

Son circunstancias políticas que no son cuestiones personales.

En fin, ¿además quiere topes a los salarios de funcionarios?

Sí. Hacen falta, voy a presentar la iniciativa de ley de salarios máximos.

¿Está inspirado?

Trato de mantener la inspiración.

¿O disfruta de la "mota", senador?

No la conozco ni en vivo, pero comparto que hay que legalizar el uso no solo terapéutico, médico, sino lúdico.

Ya en serio, ¿qué quiere senador?

Quiero ser feliz. Soy un hombre feliz.

¿El gobierno de Puebla?

Sí, en su momento veremos si daremos el paso.

¿Ya viene ese momento?

Sí, bueno, en un año.

¿Con quién?

¡Pues con el PRD!

¿Con "Los Chuchos"?

No, con el PRD.

¿Con Barrales?

Un presidente o presidenta tendrán éxito si transforman al PRD.

¿Y el PRD seguirá siendo negocio?

Debe volver a ser un instrumento de la sociedad.

¿Nos dirá que no recibieron de las reformas?

¡Para nada! Las negociaciones en las que participé nada que ver con compensaciones.

¿Sabe cuántos han dicho lo mismo?

No, pero lo mío lo pueden corroborar en los anales del Senado.

¿No se ha sentido utilizado?

Sí, en algunos momentos, pero me aguanto porque soy machito.

¿Manipulado?

Nunca, porque no soy tarugo.

En fin, ¿hay partido para rato?

Depende. No solamente es decirlo, es transformar al PRD.

¿Cuánto dinero les ofrece Mancera desde el Gobierno de la CdMx?

¡Nunca, ni un peso!

¿Ni al PRD?

¡Yo no manejo al PRD! Pero a los legisladores nunca.

¿Y si mejor nos dice con quién se van a aliar?

Es complicado. Si nos aliamos con el PAN, el PRD desaparece. Si es con Morena, el PRD desaparece. Al PRD lo quieren útil para una estrategia de otros.

A ver, ¿Encinas no descarta alianza PAN-PRD con Margarita?

No opino como Encinas. Quiere ser candidato en el Estado de México.

¿Alianza con Margarita Zavala?

¡No, es el regreso del calderonismo y del panismo!

¿Alianza con Josefina Vázquez?

¡No! El PRD tiene candidato propio con Alejandro Encinas.

¿Quieren o no ganar el Estado de México?

Queremos ganar y preservar el partido.

¿El Estado de México resiste otro PRI?

El PRI ya se fue de Los Pinos y ya se fue del gobierno del Estado de México.

Por cierto, ¿cuándo se bajará Graco Ramírez?

Es un clamor que se baje, pero no se lo he preguntado porque no hablo con él.

¿Y dónde está Marcelo Ebrard?

En París, ¿no?

¿Sigue su expediente listo?

Yo creo que él sabe que sigue listo, por eso no regresa.

¿Intimidado?

Sí, sí.

¿Quién lo traicionó?

Se distanció de Mancera y el gobierno federal reveló un odio contra Marcelo enorme.

¿Y en serio Mancera se la está creyendo?

Creo que ve las mediciones. Es un político realista y tomará una decisión.

¿A ver si no están terminando de trabajar para Osorio?

¡Qué horror! El PRI ya se fue de Los Pinos con Osorio o con quien tú quieras.