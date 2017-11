Diputados reconocen omisión en ley de publicidad oficial

Ciudad de México

El presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció que el Congreso fue omiso y está en falta por no discutir la ley reglamentaria sobre la asignación de publicidad oficial en los medios de comunicación, negó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se haya extralimitado en su fallo.

Esto, un día después de que la Primera Sala de la Corte le ordenó al Legislativo emitir la reglamentación pendiente desde 2014, Ramírez Marín señaló que después de casi tres años de ser omisos, era lógico que alguien se quejara, coincidió con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en que el fallo es histórico, pero aclaró que es positivo, tras considerar que ningún poder puede estar exento del escrutinio o de la corrección.

“Yo creo que en eso podemos ser más extensos, el Congreso efectivamente está en falta, debió haber legislado en 2014 tenía un plazo para ello, hizo caso omiso de lo que él mismo se estableció como límite en un artículo transitorio de la ley respectiva”, reiteró el líder camaral.

Dijo, que el problema de la resolución radica en que la SCJN no puede prever el sentido en el que se votará un dictamen en el pleno, aunque haya sido aprobado en comisiones, por lo que en el supuesto de que sea votado en contra, la orden del órgano judicial finalmente se incumpliría porque un dictamen desechado por el pleno no puede ser discutido nuevamente hasta un año después.

“La Corte está intentando, insisto, corregir la falla de otro poder, yo no lo veo como una extralimitación y me parece que esto mismo de señalar una fecha fatal es lo que a mí me parece complicado de su resolución, porque la misma Constitución prevé que eso no pase, es decir, la Constitución sí prevé que si no se alcanza una mayoría, no se puede presentar el mismo año, entonces, creo que la Corte no consideró eso, pero insisto habrá que esperar para revisarlo pero no creo que se haya extralimitado”, señaló Ramírez Marín.

Al respecto, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, señaló que la propaganda gubernamental da pie es un manejo oprobioso de los recursos del país, por lo que consideró, que la intervención de la Suprema Corte llega en el momento adecuado, porque de regularse el manejo de propaganda entraría en vigor de inmediato y regularía las campañas de 2018.

“Sí, es un paso importante. Quiero decirles que esto va a generar mayor certidumbre en el manejo de los recursos. Hace rato cuando hablaba de un manejo oprobioso de los recursos, bueno, ustedes seguro que tienen el dato de que, de 2013 a la fecha, se han gastado más de 30 mil millones de pesos en propaganda gubernamental no regulada. Aparte de los excesos en el manejo del presupuesto a la hora de la conclusión”, señaló.





