Dueños de El Norte deben explicar compra de calle, señala gobernador

Linares

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que quienes tienen que explicar la polémica por la compra de la calle Cipreses, en el fraccionamiento La Cima, son los dueños de El Norte, el Congreso y el alcalde, ya que las calles no se venden por ser de utilidad pública.

Tras su gira por el municipio de Linares, el mandatario estatal señaló que desconoce cómo se hizo la venta de ese bien público y que debe haber una explicación puntual de ello.

"Se las vendió el municipio, y las propiedades municipales no se venden nunca sin la autorización del Congreso, hay que preguntarle a los diputados si autorizaron esa venta, habría que preguntarle al presidente municipal de San Pedro si se las vendió, se las prestó...

"Yo dije, en ese sentido, que ninguna calle de ninguna parte... todas las calles son de utilidad pública, no sé cómo se haría; yo creo que el medio de comunicación debería explicarlo, el dueño del medio de comunicación o la hija del dueño del medio de comunicación, porque no es el periódico el que la compró... quizás yo me equivoqué, en ese sentido", comentó.

El pasado 8 de marzo, el Cabildo autorizó la desincorporación del dominio municipal de la calle para que pudiera ser objeto de venta a los propietarios del periódico, quienes son a su vez dueños de las residencias contiguas.

El pasado 11 de abril, vecinos exigieron al Ayuntamiento cancelar la subasta y venta del predio de ese fraccionamiento La Cima, por supuestamente ofertarlo a menor precio, favoreciendo a la familia dueña del rotativo, polémica que brotó de nuevo tras las declaraciones del gobernador sobre el supuesto "robo" de esa calle por parte de El Norte.

La calle Cipreses, que desde el 14 de febrero de 1978 era propiedad del municipio, domina una extensión de 951 metros cuadrados de superficie y fue adjudicada por 7 millones 374 mil 068 mil pesos a Rosa Laura Junco de la Vega Elizondo.

El gobernador calificó como malo que alguien utilice su medio de comunicación para recibir un privilegio.

"Yo creo que debe salir quién la compró de ese medio, a explicarlo, y no nada más es esa, hay otras calles, que he estado investigando, en el tema de que a veces los municipios pueden tener necesidad de venderlos, y bueno, se tiene que hacer como legalmente se establezca que se tenga que hacer", indicó.