Sandra González

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa justificó la pensión a ex presidentes al señalar que el ex funcionario necesita un blindaje económico y de seguridad para ejercer su cargo sin amenazas.



Dijo esto durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a pregunta expresa de una alumna sobre la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.



“No es cierto que sean 5 millones de pesos, son como 130 mil pesos al mes que yo desde hace tiempo dono a niños con Cáncer.



"La pensión está en el marco de la seguridad que debe tener el funcionario para cumplir con su deber”, dijo.



El tema principal de su mensaje fue la seguridad, en donde hizo un recuento de los años de violencia que enfrentó el país y defendió su estrategia contra el crimen. Ahí reveló que hubo estados que no apoyaron en el fortalecimiento de las instituciones.





Aunque no quiso emitir una opinión sobre lo que sucede actualmente en Nuevo León, señaló que el trabajo de depuración policial y vigilancia debe permanecer.



El ex presidente señaló que ante la corrupción en los partidos y la oposición a abrirse a la ciudadanía, debe fundarse uno nuevo.









