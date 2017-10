Calderón actuó bien... yo voy al futuro: Margarita

México

Margarita Zavala sostuvo que ella no dividió al PAN y el sábado se registrará como candidata independiente para dar testimonio de cómo actuar, pues en México ya no cabe la resignación ante un partido que dejó de hacer política de manera honesta, libre y valiente.

En entrevista con Carlos Puig, Margarita dijo que resolvió cruzar la coyuntura porque hoy se requiere un país que mire hacia adelante con el apoyo ciudadano y sí le pareció correcto lo que hizo Felipe Calderón en su momento como Presidente, pero ella va por el México del futuro.

"Después de varios días estoy realmente muy esperanzada, segura y en paz, sabiendo que mi decisión de la candidatura independiente depende de los ciudadanos y que es un gran ejercicio de participación; no vine a dividir al PAN, que ya está dividido y que es consecuencia de ello, me queda claro", confió.

Sobre un eventual escenario de que gane la presidencia Andrés Manuel López Obrador o el candidato del PRI, Margarita dijo que hay momentos en la vida en que se debe ser fiel consigo mismo y lo que cree, por lo que tendrá la fortaleza para contestar si eso sucede, pero también será una pregunta que deberá responder Ricardo Anaya, por la indecisión y cerrazón que impuso en el partido.

Luego de las acusaciones de este fin de semana, de que su candidatura responde a intereses priistas, aseveró que queda muy claro que pese al trato duro que enfrentó desde hace dos años, hizo todo lo posible por quedarse en el PAN y su decisión responde a esos agravios, en vez de resignarse elegantemente y para ello buscará el respaldo ciudadano.

"Siempre a las mujeres nos dicen: aguántate o como les decía, o sea que me quedo aquí resignada de manera elegante, ¡no! En el país la resignación no debe caber ya", dijo.

Sobre los cuestionamientos que habrá en la campaña por la gestión de Calderón, la ex primera dama señaló que su esposo hizo lo correcto, pero hoy las condiciones son diferentes.

—¿Prefieres el continuismo de Peña al de Calderón?

—No, no, no. Si me están diciendo que si me pareció correcto lo que se hizo, sí, sí me pareció correcto. Ahora, después de estos seis años de debilitamiento y abandono de las instituciones de policía, donde no hay uno solo policía más, donde no se le dio un peso más a la seguridad, por supuesto que requiere del trabajo de cosas pendientes y de un esfuerzo enorme.

Sobre su registro como independiente hizo notar que deberá reunir las 860 mil firmas para contar con el respaldo ciudadano, pero también está abierta al diálogo.

"Tenemos que estar abiertos y por supuesto que todas las decisiones se tiene que ver mirando la coyuntura", adelantó.

—¿Te ves declinando en abril o mayo por alguien si tienes ocho puntos?

—No es lo que veo. Es que nos sentemos todos y revisemos, también puedo ver a otros declinando por mí, todavía falta.

Respecto a si esperará a dialogar con otros personajes políticos hacia abril o mayo, señaló que puede ser incluso antes, "no puedo hacer imaginarios hacia abril si no tengo mis 860 mil firmas".





Van 31 independientes registrados: INE

El INE recibió 31 manifestaciones de intención de ciudadanos sin partido para contender por una candidatura independiente a la Presidencia de la República en 2018.

Sin embargo, la emergencia del 19 de septiembre obligó a la autoridad electoral ampliar el plazo para presentar su manifestación de intención; por lo que todavía tendrán el 14 de octubre para registrarse.

Una vez que venza el plazo, la autoridad electoral habrá de analizar que cada uno de los aspirantes cuenten con los requisitos establecidos en la ley y dar inicio a recabar las firmas del apoyo ciudadano.

Hasta el momento el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez; el senador Armando Ríos Piter, la abanderada del EZLN María de Jesús Patricio Martínez y el comunicador Pedro Ferriz, son algunos que ya se han apuntado.

Al igual que para aspirantes a la Presidencia, los plazos para senadores y diputados también se amplió, por lo que tendrán hasta el 15 y el 10 de octubre, respectivamente, para presentar su registro.