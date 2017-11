Faltan incentivos por cambio climático, acusa Caintra

Monterrey

Pese a que existe interés por parte de la industria para impulsar políticas dentro de las empresas de contra del cambio climático, se necesita apoyo de las autoridades mexicanas, consideró Rolando Ibarra Rodríguez, director del Instituto para la Protección Ambiental de Caintra.

En entrevista con MILENIO Monterrey, Ibarra Rodríguez insistió en que es necesario que se creen políticas públicas que impulsen acciones para proteger el medio ambiente, que incluyan beneficios fiscales para las empresas que muestren compromiso y busquen evitar la contaminación en sus procesos.

"El Gobierno no ayuda mucho para incentivar a que las empresas tengan esto como una prioridad. Hay veces en que los municipios y estados hasta regalan terrenos a empresas para que vengan y construyan aquí, pero es irónico que en estos temas no se den más incentivos. No hay ninguno", lamentó Ibarra Rodríguez.

México se ha comprometido, a nivel internacional mediante tratados, a reducir sus emisiones contaminantes. Es lamentable, aseguró, que pese a esto el Gobierno no esté promoviendo mediante beneficios fiscales o apoyos a que las empresas tomen medidas de políticas públicas para impulsar estas reducciones.

De acuerdo al Instituto para la Protección Ambiental de Caintra NL, en el estado cada vez son más las grandes empresas que han empezado a tomar medidas en contra del cambio climático, principalmente para evitar impactos en sus líneas de negocio y reducir gastos; reciclaje, reutilización de recursos y hasta generación de su propia energía para no depender tanto de las opciones que existen en México, que pueden ser muy volatiles en cuanto a abasto.

Las pequeñas, explicó, todavía no han apostado por enfocarse en estos temas.

Ibarra Rodríguez insistió en que, aunque durante los primeros años de vida de las pequeñas empresas es importante que se concentren en temas financieros y de crecimiento, no pueden descuidar el compromiso ambiental. Sobre todo si se considera que muchas de las grandes empresas esperan que sus proveedores estén alineados a las mismas que ellos están, tanto por temas de reputación como por limitantes de sus mismos compromisos ambientales.

"Los esfuerzos que hacen cada vez reducen más su margen de oportunidad para reducir sus emisiones. Lo que las ha llevado a apoyar a sus cadenas de proveedores a que ellos aprendan a ser más productivos", alertó.