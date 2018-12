Karina Palacios

Pedro Kumamoto Aguilar, ex candidato independiente al Senado, se declara aficionado a las artes, en especial a la literatura, y asegura que cada día aprovecha cualquier instante para sumergirse en la ciencia ficción, así como en la poesía.



Confiesa que, de no dedicarse a la política, le hubiera gustado escribir obras de teatro o ser director de cine, aunque por “azares del destino” no pasó la entrevista final que lo hubiera certificado y posicionado en el séptimo arte.

¿Qué es lo que más te motiva en la vida?

Lo que más me gusta en la vida es aprender, soy muy curioso, interesado de la condición humana y quiero aprender mucho, ya sea a través de una maestría, de lecturas o pláticas estimulantes... nunca dejar de aprender

¿Cómo empiezas tus días?

Trato de hacer ejercicio en las mañanas, no me puede faltar una taza de café y té verde, es una doble dosis que me aporta distintas cosas: tranquilidad y energía a la vez; suelo desayunar fruta, huevos o unos molletes, que son de mis favoritos. Por lo general me gusta trasladarme en bicicleta hasta algún evento, alguna plática, siempre tiene que ser en bici, ya que me gusta sentirme vivo.

¿Aficionado al café?

Me considero alguien que disfruta demasiado una taza de café y lo que significa esto, no solo se trata del momento del día, sino de un espacio pensado para olerlo, disfrutarlo; pensar en lo que viene para el resto del día, sigo siendo un poco vintage en ese sentido. Esos momentos los aprovecho para leer periódicos, libros físicos; es la oportunidad que tengo para hacerme de información, me siento en el momento más creativo del día, y eso es algo que disfruto muchísimo. Es, quizá, el de mayor posibilidad para explotar ideas que tenía en mente.

¿Cómo es Pedro fuera del papel de político?

Se parece mucho a cuando tiene el papel de político, porque al final no es una máscara. La política de verdad es una vocación y, como no es una máscara ser político, tampoco lo es tratar de ser una persona que tiene una vida más allá de su encargo profesional.

¿Qué música prefieres?

De todo un poco, puedo escuchar rock chileno, que es de mis favoritos; de hecho, mi banda favorita se llama Ases Falsos, pero también me gusta escuchar algo más guitarroso, como Jorge Drexler; algunos clásicos como Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, me gusta mucho Café Tacvba.

¿Qué te gusta leer?

Ahora me volvió a surgir el gusanito de leer 2666, de Roberto Bolaño. No solo leo ficción, me gustan los ensayos y las crónicas. Evidentemente no se puede negar la cruz de la parroquia, y cuando se puede, nunca digo “no” a un buen poema, porque la poesía fue lo primero que me atrajo en la vida de la literatura y hasta hoy sigue siendo uno de mis géneros favoritos.

¿Qué estás leyendo ahora?

Estoy releyendo Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. Lo leí a los 19 años, cuando me interesaba escribir.

¿Qué escritor te apasiona?

Mi poeta favorito es el español Antonio Gamoneda, pero creo que hay literatos increíblemente potentes en todas las latitudes; puedo recomendar a José Emilio Pacheco, Juan Gelman, Clarice Lispector y Jorge Luis Borges, por mencionar algunos.

¿Qué me dices de otras artes, como el cine y el teatro?

Yo hice teatro gran parte de mi vida y me gusta mucho, pero lamentablemente no asisto mucho, una vez cada dos o tres meses, porque los horarios más regulares son los fines de semana y ese tiempo lo trato de pasar en familia; cuando fui diputado, me escapaba más bien entre semana y por las noches al cine, pero comparto un gusto profundo por ambas artes.

¿Te hubiera gustado ser actor en vez de político?

Me hubiera gustado más escribir y dirigir las películas o las obras de teatro, de hecho intenté estudiar la carrera de cine y llegué hasta las últimas etapas, pero ya en la ultimísima no logré pasar la entrevista; entonces, podría decir que soy cinéfilo y casi cineasta.

¿A qué te dedicas ahora?

Estoy escribiendo un libro, eso me tiene muy emocionado; estoy empezando a dar clases, conferencias y pronto voy a llamarme profe, ya estoy en algunas actividades para aprender a serlo. Algo que me ilusiona mucho es jamás dejar la política, y si bien es cierto que ahorita no estoy en algún cargo público, nunca dejo de hacer política, ya sea desde el activismo, desde la sociedad civil, desde los espacios que pueda incidir. Me veo haciendo política y me gusta pensar que dentro de tres años podría estar en otros lugares de la materia.

¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida?

Fue cuando, a pesar de que no ganamos en esta elección, darme cuenta de que logramos llegar a 763 mil personas y que todo eso fue con nuestras ideas y nuestros planteamientos, casi sin lana, pero logramos conmover a tanta gente. Eso me da esperanza de que se puedan hacer grandes cosas en este país.