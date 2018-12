Cabildo votará mañana la cancelación de museos en SP

Victoria Félix

La Comisión Especial para el Asunto de Museos de San Pedro aprobó por unanimidad un acuerdo para cancelar la construcción de los recintos culturales en el municipio, bajo el argumento de que el proyecto es insostenible técnica y jurídicamente porque incumple diversas leyes.

Dicho acuerdo será votado el martes 18 de diciembre en la sesión de Cabildo, informó la presidenta de la Comisión, Valeria Guerra Siller, y el secretario de Ayuntamiento José Dávalos Siller, en rueda de prensa.

En la reunión de este lunes la Comisión aprobó también la revocación de la transferencia de recursos y terrenos al Patronato de Museos de San Pedro, y la revocación del convenio de comodato del acervo cultural de La Milarca, el Cretácico de Vallecillo y el de Arte Popular.

“El proyecto es insostenible debido a las fallas de carácter técnico jurídico y económico. (...) Los museos se aprobaron de manera exprés sin el debido análisis y justificación incumpliendo con al menos 10 leyes federales, estatales y municipales”, señaló la presidenta de la Comisión.

Más sobre el tema... Iría Mauricio por vía legal en caso de cancelación de museos Con permiso a "medias", SP avaló la venta de alcohol a museos Denuncian a Mauricio por tráfico de influencias

Esto aunado a que la empresa promotora de la Milarca no estaba constituida legalmente cuando presentó su propuesta para exhibir el acervo cultural y aun así el municipio aceptó la solicitud, señaló.

Guerra Siller expresó que las obras no están valuadas ni certificadas y que el compromiso para donar el 50 por ciento del costo de La Milarca que había pactado el ex alcalde Mauricio Fernández no se concretó.

La sindicó señaló que el alto costo de las obras también fue un aspecto decisivo para suspenderlas ya que originalmente el presupuesto era de 150 millones de pesos y ahora van más de 368 millones de pesos, que es un incremento del 145 por ciento.

De aprobarse los acuerdos el municipio emplazaría al Patronato a que a más tardar el 9 de enero reintegren recursos que recibió para los tres museos y la construcción de un estacionamiento en la colonia La Leona.

En el caso de la penalización por incumplimiento de contrato que sería de más de 700 millones de pesos, el secretario de Ayuntamiento informó que recurrirían a la vía legal para evadir el cobro.



​