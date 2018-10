Miguel Ángel Puértolas

Yoloxóchitl Bustamante, secretaria de Educación de Guanajuato, afirmó que está en contra de la Reforma Educativa, pero se mostró a favor de que la evaluación de los maestros permanezca.



En entrevista con el noticiero ENLACE, que dirige Miguel Ángel Puértolas, Bustamante señaló que a los maestros se les debió preparar con anticipación para ser evaluados. Además habló del estado en el que encuentra a la Secretaría de Educación de Guanajuato.



¿Cómo recibió la noticia de la invitación de venir a la Secretaría de Educación del estado?



Cuando me preguntaron que si estaba interesada en recibir una llamada del Gobernador yo dije que sí, y me hicieron una invitación para incorporarme al equipo del Gobernador en el área de educación.



¿Ya ha tenido la oportunidad de saber cómo le entregan la secretaría, en qué condiciones y saber si usted ya también tiene considerado un plan de trabajo?



Si le dijera que ya la conozco sería una balandronada tremenda porque es una Secretaría muy amplia y compleja. La educación superior ya no está en ella, nos quedamos hasta media superior; he estado trabajando con cada uno de los subsecretarios y directores, he visitado algunas escuelas, tuve la revisión del acta de entrega-recepción y tiene una serie de indicadores de cómo se han venido trabajando las cosas, he revisado alguna información y me parece que en los últimos 10 años ha habido cambios importantes en la educación en Guanajuato, cambios notorios, todavía nos quedan muchas cosas por hacer.



¿Cómo llevará a Guanajuato a los primeros lugares del ranking en tema de educación?



Ese es el objetivo, yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer, ha habido un aporte muy importante en infraestructura en cuanto a construcciones, a mejorar algunos planteles, ha habido un aportación en cuanto a la dotación de infraestructura tecnológica, pero creo que con eso hay cosas que se pueden ver desde otra óptica y que podemos trabajar de otra manera para hacerla más efectiva. Subir de un nivel realmente bajo en el que estaba Guanajuato, cercano a la medianía es a lo que yo me refería con los cambios importantes, en la educación no se logran los cambios de un día para otro, la validación de que algo realmente está funcionando o haciendo un cambio trascendente toma tiempo.



¿Cómo recibe en este momento la situación en Guanajuato en cuanto a infraestructura y número de profesores?



Hay áreas que están razonablemente cubiertas en cuanto a escuelas y escuelas de un nivel satisfactorio, pero hay escuelas muy viejas que, de un tiempo para acá, no se les ha metido ningún mantenimiento o mejora y esas escuelas se van deteriorando y es muy difícil darle mantenimiento a todas las escuelas, creo que una de las cosas que nos haría falta aquí en Guanajuato es ver el cuidado de las escuelas desde otro punto de vista, no solo como la responsabilidad de la Secretaría de Educación, sino también de los maestros, de los niños y de los padres porque todos hacen uso de las escuelas; la escuela no es solo el edificio, la escuela es el conjunto, incluidos los padres de familia.



¿Cómo ve la intención de echar para atrás la reforma educativa y cuál es su opinión de lo que hoy se trabaja como reforma educativa?



Es una situación muy compleja porque hay cosas buenas y cosas no tan buenas de los dos lados, así lo veo. El introducir la evaluación de los docentes me parece que es una contribución a la mejora de la calidad de educación, la forma en que se hizo no me lo parece, yo no creo que podamos cambiar las cosas tan dramáticamente, yo creo que a los docentes se les debió haber preparado con un buen tiempo de anticipación sobre el hecho que iban a ser evaluados, cómo iban a ser evaluados, detectar necesidades y atenderlas, habilitarlos en el manejo de una computadora y una plataforma para lo que puede ser el impacto de un examen no vaya sumado el impacto del poco o nulo dominio de la computadora, sin embargo estoy convencida que evaluación es una contribución muy importante.



¿Esto es lo que no debe de desaparecer?



Exactamente, la evaluación desde mi punto de vista no debe desaparecer, pero otra forma de evaluación, en las maneras de ver la educación últimas no se acepta que un examen sea una evidencia real de tener las competencias que se quieren evaluar, es el comportamiento, el dominio, la posibilidad de aplicar aquel aprendizaje lo que nos deja ver si efectivamente hubo o no aprendizaje, así que un solo examen tampoco es, se tienen que combinar otras prácticas.



¿Usted estaría a favor de que se mantenga la reforma educativa?



No, de que se mantenga la evaluación sí.



Y se hagan los ajustes necesarios y no eliminar esta reforma.



En eso sí estoy de acuerdo, es que se mantenga el logro de que la evaluación sea parte del sistema educativo.