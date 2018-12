Buscarán juicios de nulidad para corregir errores

Carlos Olvera

El presidente capitalino Alejandro Navarro Saldaña, informó que buscarán juicios de nulidad, para desactivar varias de las acciones que permitió el gobierno anterior, encabezado por el priista Edgar Castro Cerrillo, entre ellos varios cambios de uso de suelo para permitir la colocación de antenas de telecomunicaciones, la instalación de una embalsamadora y una central de un paradero de autobuses.



En entrevista telefónica, el alcalde reconoció que esas decisiones de la administración anterior se hicieron de manera ilegal para favorecer intereses privados, por lo que están trabajando para corregirlas.



“En el tema de entrega recepción todavía seguimos revisando, observando los documentos y los procesos, sin embargo, la Tesorería municipal contrató un despacho externo para que nos apoyara y nos agilizara los trabajos, en ese sentido, han salido algunas observaciones del Instituto de Vivienda, en Desarrollo Urbano, con esos usos de suelo que se dieron de mala manera”.



Al detallar en que asuntos se favoreció intereses particulares indicó que “en el caso de las antenas, en el caso de una funeraria y un crematorio y en el caso de una central de transportes que todos conocen de un transportista (externo al municipio)”.



“En este caso seguimos nosotros los procesos legales para una revocación, creo que se llama juicio de nulidad, creo que es lo que se está haciendo en contra de la propia administración municipal”.



Al referirse a las antenas dijo que hay un mundo de estos elementos en la ciudad, alrededor de 47 ubicadas, no todas tienen permiso de uso de suelo por lo que en la pasada sesión de ayuntamiento se le pidió al director de Desarrollo Urbano que proporcione un informe detallado.



“Lo que ha venido ocurriendo, es lo que todos los guanajuatenses sabemos, lo que se decía que en esta ciudad no pasaba nada y no se aplicaba la ley, por eso es tan complicado poder meternos todos al carril (legal) o tener la ciudad en orden en temas de transporte, de uso de suelo, de antenas, de las más de 240 multas, que hemos puesto desde que llegamos a la gente que construye sin permisos y vamos trabajando”, concluyó.