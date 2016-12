Buscará gobernador recuperar confianza de la gente

Monterrey q

Ante las críticas surgidas en la ciudadanía al no cumplirse con la desaparición gradual de la tenencia, como se acordó hace un año, el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, declaró que trabajará para recuperar la confianza de la gente.

El mandatario estatal expresó que no le gustó que en el Congreso del Estado los diputados (quienes finalmente le aprobaron su petición) lo hayan llamado traidor, al no respetar la desaparición gradual de este impuesto, pero que lo aceptaba.

Lo anterior lo dijo este viernes Jaime Rodríguez durante su discurso en un evento público en Palacio de Gobierno.

"¿Cuántos de ustedes pagan tenencia?, ¿la pagarían para esto (para costear el colegio de Bachilleres Militarizado)?, ¿y luego por qué me recordaron a mi Mamá en estos días?, ¿Ustedes creen que vamos a mal utilizar eso?, si nosotros le invertimos a esto, por eso precisamente tuvimos evidentemente la complacencia de los diputados que también ingratamente una sociedad hoy critica, ellos fueron sensibles a mí, claro que me dijeron muchas cosas que no me gustaron, yo no traiciono a nadie, no me gustó la palabra traición, pero bueno, la acepto, pero voy a demostrar que soy capaz de recuperar la confianza de una sociedad.

"Es con el trabajo, no con el discurso, entonces nosotros tenemos que trabajar para recuperar esa confianza, pero no pensando en la siguiente elección, no se hacen las cosas así, hay que pensar en las siguientes generaciones, no en la siguiente elección, esa quién sabe cómo se dé", expresó.

Lo anterior, luego de que el martes, alrededor de 500 personas, integrantes de organizaciones civiles, acudieron a las afueras del Congreso de Nuevo León para protestar contra el aumento de la tenencia y el alza en impuestos avalados por los diputados locales, y posteriormente se trasladaron hasta Palacio de Gobierno para continuar con las consignas.

Miembros del Congreso Nacional Ciudadano y de otras organizaciones colocaron afuera del Poder Legislativo una lona con las fotos del gobernador Jaime Rodríguez; del coordinador Ejecutivo, Fernando Elizondo Barragán; y de los 42 diputados de Nuevo León, en donde se les acusó de "traidores".

"Estamos pensando cómo hacer que las cosas funcionen de mejor manera, pero lo tenemos qué hacer a partir de enero y tenemos que dar resultados, en este año tenemos que crecer mucho, la tenencia, para que me ayuden a informarlo, se quita completa en el 2018".

"Se que soy complicado cuando digo las cosas, porque nadie se atreve a decirlas, pero me toca a mí decirlas; le pedí a mi mamá que se encierre en Pablillo, porque al cabo no se ve ni la tele, ni se van los periódicos, entonces está ahorita blindada en ese sentido", dijo el gobernador.

