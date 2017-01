Busca Estado ampliar plazo de porcentaje en Tenencia

Monterrey

Ante la ola de incrementos en los impuestos tanto estatales como federales, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón adelantó que buscarán ampliar el plazo de descuentos en los porcentajes de la Tenencia.

Actualmente, explicó el mandatario estatal, se otorga a quienes pagan el impuesto vehicular en enero, un 40 por ciento de descuento, por ello verán la manera de ampliar el plazo aunque no adelantó hasta cuándo.

En este sentido, aseguró que él está siendo consciente y sensible con la ciudadanía ante tanto incremento en los impuestos.

Y resaltó que su compromiso en campaña fue quitar la tenencia en tres años y no de manera tajante.

"En el caso de la Tenencia, decidimos quitar el 20 por ciento y dar un descuento adicional de otro 20 por ciento a quienes paguen en enero, o sea un 40 por ciento.

"La Tenencia, mi promesa fue quitarla en tres años, bueno pues hoy la Tenencia se quita en dos años, no en tres, quizá no lo hemos sabido explicar bien, este año es el último a pagar la Tenencia.

"Pero ahora siendo sensible al reclamo de los ciudadanos, que fui sensible y son sensible, en lugar de que tengan que pagar el 80 por ciento, van a pagar el 60 por ciento y estoy pensando en ampliar el plazo, que la gente no tenga que estar apresurada a pagarla en enero, podemos ampliar un plazo adicional y eso lo voy a ver mañana con el secretario de Finanzas, con Don Fernando y con Humberto Torres para definir", dijo.

Presumió que en los primeros cuatro días de cobro de tenencia han recaudad 10 millones más que el año pasado, por ello aseguró que los ciudadanos le están demostrando que las cosas sí quieren que se hagan.

Apuntó que a partir de este mes deberán comenzar con el reclutamiento de más policías, tal cual lo prometió a la ciudadanía a finales del año pasado.

"Hoy en los primeros cuatro días hemos recaudado más de 10 millones de pesos que el año anterior, y eso nos dará margen de contratar más policías a partir de este mes", refirió.

Habrá más recortes en aparato gubernamental

Ante los impactos financieros que se han dado a nivel nacional, el Gobierno del Estado contempla más recortes en su aparato gubernamental.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón explicó que será este viernes cuando su gabinete de Finanzas le brinde información de hasta cuando ascenderían los recortes.

En este sentido, aseguró que no habrá aumentos en salarios de funcionarios de primero a tercer nivel.

Inclusive, comentó que en algunos casos reducirán los salarios, sin embargo, no aclaró si él estaría inmiscuido en dichas reducciones salariales.

"Si va haber (recortes), vamos a reducir lo más que se pueda, evidentemente para reducir necesitamos dinero para liquidar, por lo pronto no habrá incrementos salariales a la burocracia más que a aquellos que establece la ley en el tema de los salarios mínimos.

"Vamos a reducirlo inclusive en algunas áreas. Mañana tengo toda la información de los recortes y porcentajes porque están trabajando en eso", concluyó.



KDSC