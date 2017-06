El autobús naranja que va contra los derechos sexuales

Ciudad de México

“Dejen a mis hijos en paz #Conmishijosnosemetan. Es perverso decirles a los niños que desde los 10 años pueden tener sexo con adultos y abortar. Sin conocimiento de sus padres. En educación ¡biología, no ideología de género!”.

La leyenda está escrita en un autobús de pasajeros color naranja que desde hace 10 días inició un recorrido por diez ciudades mexicanas para exigir el retiro de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que fue actualizada el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El #autobúsdelalibertad es respaldado por las organizaciones Consejo Mexicano de la Familia, CitizenGo y Defendiendo la Familia, y en la Ciudad de México visitó la Residencia Oficial de Los Pinos, la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo en tres días, para presentar su inconformidad ante lo que consideran la intromisión del Estado al “derecho primigenio de los padres a educar a sus hijos”.

Juan Dabdoub Giacoman, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, acudió a la SCJN para entregar 17 mil firmas ciudadanas que respaldan su solicitud.

“En la cartilla de derechos sexuales y en algunos libros de educación cívica y ética dice que los adolescentes tienen derecho a relacionarse con quienes quieran de manera erótica. Es uno de los 14 derechos que se inventaron porque no hay derechos sexuales en el mundo. No hay ningún tratado internacional sobre derechos humanos que hable sobre derechos sexuales ni para los adultos. Los adultos no tenemos derechos sexuales, mucho menos los niños”, dijo Dabdoub.

La cartilla contra la que luchan fue publicada en 2001 por la CNDH, como resultado del “Foro Nacional de los Jóvenes por los Derechos Sexuales”, y actualizada en 2016 para incorporar la reforma en materia de derechos humanos de 2011.





La publicación es distribuida de manera gratuita en dependencias del sector salud y en las sedes de las 12 organizaciones que la respaldan. Entre ellas Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, Católicas por el Derecho a Decidir y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

El documento pretende favorecer el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales de la población adolescente y joven, que va de 12 a los 29 años, a través de 14 preceptos, entre ellos el derecho a recibir información actualizada, completa y laica sobre sexualidad.

Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas desde 1994, cuando se aprobaron en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo.

“No estamos en contra de que se les dé educación sexual, sino del tipo de educación sexual que se les está dando. Es el problema importante. Es perverso decir a los niños que desde los 10 años pueden tener relaciones sexuales con adultos y además abortar”, dijo Dabdoub.

El año pasado, el Consejo Mexicano para la Familia organizó marchas en al menos 24 estados contra el matrimonio igualitario.

En el camino aprovecharon para manifestarse contra la legalización de la mariguana con fines medicinales, el divorcio exprés y la Norma 046, que permite la interrupción legal del embarazo en caso de violación.

“La Norma 046 es otra trampa del gobierno que permite la interrupción legal del embarazo sin requerir orden judicial. Realmente con esa norma se estableció el aborto libre y a petición. Lo único que tienen que decir las personas es ‘me violaron, practíqueme un aborto’. Tu palabra basta”, destacó el empresario.





En España, el autobús circuló por Barcelona, Pamplona y Madrid con la leyenda “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”, antes de que fuera inmovilizado por la Policía madrileña por incitar al odio.

“Defendemos el derecho de los niños a recibir una educación libre de ideología y que los padres tienen derecho a incidir en la educación de los hijos de acuerdo con sus principios morales y religiosos”, dijo Luis Lozada, portavoz de la organización CitizenGO.

“El autobús generó un gran revuelo. La gente lo calificó como transfóbico; en realidad lo que pretendía era denunciar las leyes adoctrinadoras LGBT en la escuela. Nunca tuvo que ver con los niños trans”, dijo el comunicador español durante su visita a México.









El autobús naranja circula a medio camino entre la libertad de expresión y la apología del delito: Redim

Para Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el autobús recorrerá una parte del país sustentado en mentiras, en una línea débil entre la libertad de expresión y la apología del delito.

“Ninguna ley dice que un adulto puede mantener relaciones sexuales con un niño de 10 años. Tener relaciones sexuales con una persona menor de edad es un delito, no es un derecho”, destacó.

Para Juan Martín Pérez, a quienes hay que monitorear con lupa es a las autoridades en caso de que cedan a las presiones de los grupos a los que calificó de “ultraconservadores”, porque México es un Estado laico.

“Pueden hacer todas las protestas en uso de su derecho a la libertad de expresión; quienes no están en posibilidad de dar marcha atrás al avance y reconocimiento de derechos son las autoridades porque un derecho conquistado no es reversible, entre ellos, el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos”, destacó.

Desde 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, la Constitución reconoce los tratados internacionales bajo el principio pro persona y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que los niños no son propiedad de la familia ni del Estado, sino sujetos de derechos, entre ellos a la salud y a una vida libre de violencia; ambos incluyen los derechos sexuales y reproductivos.

“Movilizan a un número importante de personas, sobre todo jóvenes y personas mayores que lo hacen con mucha pasión y en ocasiones con mucha entrega e incluso con sus propios recursos, sin que tengan un conocimiento profundo en materia de derechos humanos. Por ello son blanco fácil de grupos ultra religiosos y conservadores”, dijo Martín Pérez.

El #autobúsdelalibertad acudió a la clausura de la asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Cancún, y de ahí partirá a Monterrey, Guadalajara, Villahermosa, Veracruz, Mérida, Campeche, Xalapa, Coatzacoalcos y Puebla, donde realizarán protestas simbólicas contra lo que consideran la imposición de la "ideología de género" en la educación.

De acuerdo con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.





