Los burócratas deben ser gente honesta: Pavlovich

Monterrey

Porque la corrupción la genera no solo el que la recibe, sino también quien la da, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich declaró que ante esa situación los cargos públicos los deben ocupar quienes por convicción sean personas honestas e íntegras.

De visita en Nuevo León para recibir un reconocimiento por parte del Congreso local, la mandataria estatal comentó que eso no acabaría con la corrupción, pero finca los pilares para combatirla.

"Yo creo que es un tema de integridad y un tema de convicción, nosotros ya estamos en semáforo verde, tenemos el sistema estatal, pero como les dije ayer, eso no significa que acabemos con la corrupción, es solo tener los pilares para poder construir un andamiaje.

"La corrupción está en todos lados, está en el que ofrece, está en el que recibe, tenemos que ser realmente por convicción gente honesta e íntegra quienes estemos en cargos de servidor público de todos los partidos políticos y de la gente que juega por independientes", declaró.

En cuanto a la situación legal del ex gobernador panista de su estado, Guillermo Padrés, dijo que no le gusta colgarse méritos que no son de ella, ya que está en la cárcel derivado de delitos imputados por la Procuraduría General de la República.

Homenaje en Congreso

Claudia Pavlovich fue homenajeada este miércoles en el Pleno del Congreso local, a raíz de una iniciativa que planteó el grupo parlamentario independiente en el marco del aniversario número 64 del voto femenino.

La presidenta del Congreso, la diputada Karina Barrón aseguró que la lucha contra la violencia hacia niñas y mujeres que ha mantenido la gobernadora de Sonora es ejemplo para el estado.