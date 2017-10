Se promoverá ‘Bronco’ en Metros del país

Santa Catarina

Pese a las denuncias ante el INE, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón rechazó desvíos de recursos en el Instituto del Deporte y que haya violado la ley al promoverse en el Metro, además adelantó que lo hará en otros viaductos del país.

En entrevista tras la graduación de 125 policías de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, el mandatario estatal descartó que Raúl González, ex director del INDE, haya utilizado el aparato de gobierno, pues recabó firmas en un restaurante y en día inhábil.

"No es que esté usando el aparato gubernamental, todos los ciudadanos, incluyendo los que trabajan en el Gobierno, tienen su derecho a decidir y además lo hizo (Raúl González) en un día que no es de trabajo.

"No se usaron recursos públicos, no fue en las instalaciones del INDE, él es amigo del dueño del un restaurante donde fue la reunión, y además no todos trabajan en el instituto", aseguró.

Rodríguez Calderón afirmó que ya hubo una contestación del Instituto Nacional Electoral de que no está violando la ley con la publicidad contratada por su equipo a un concesionario del Metro, donde pide recabar las firmas de apoyo para lograr su candidatura a la Presidencia.

"El Metro es un ente público que tiene concesionados los servicios de publicidad, si la ley me dice que no se puede, no lo haremos, si me dice que sí se puede, lo haremos.

"Y no solamente lo haré en el Metro de Monterrey, lo haré en el Metro de Guadalajara y en el Metro de la Ciudad de México, tengo el derecho como ciudadano a contratar porque la ley me lo permite, a quien yo desee para el trabajo que tenemos que hacer de proyectar el tema, que la gente se entere de que vamos a buscar las formas, no estoy pidiendo el voto", dijo.

