Gobernador cierra su discurso alabando a Dios

Monterrey

El gobierno necesita trabajar también en la fe, afirmó Jaime Rodríguez Calderón en su discurso, alegando que son "idiotas" las diferencias entre laicos y creyentes.

Tras firmar un convenio de colaboración, para la implementación y difusión de la mediación comunitaria y escolar en el Estado, en el marco de acciones del programa "PREPARA NL", el mandatario estatal dirigió este mensaje a los asistentes, quienes le respondieron con un "!Amén!"

En su discurso, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, Rodríguez Calderón señaló la importancia de ponerle fe al trabajo que realiza como gobernante.

"El gobierno necesita trabajar también en la fe y ya no andar con esas idiotas diferencias si se cree en algo porque somos laicos", exhortó a los asistentes.

En entrevista, comentó que se está en la comodidad de una sociedad creyendo que está haciendo las cosas bien.

"Los gobernantes todos tenemos una creencia pero estamos limitados por la ley a expresarlo, tengo fe en Dios, cuando tengo un problema volteo a ver a Dios y cuando tengo una generosidad le agradezco.

"A eso me refería, que la sociedad cree o tiene una fe, no la separemos de la acción del gobierno, no quiere decir que tengamos que modificar la ley, el tabú ese idiota que dije, uno se inhibe", señaló.

Y para cada alabanza hecha por el mandatario, "¡Dios es grande!", la audiencia contestaba, "¡Amén!"

"¡Grandísimo!", repitió, y volvió a escucharse, "¡Amén!"

"Si nosotros creemos en algo lograremos cambiar la actitud", concluyó Rodríguez Calderón.