Exigen a 'Bronco' que renuncie

Monterrey

Asociaciones civiles exigieron en el Congreso del Estado que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón renuncie a su cargo, para evitar el descuido de la administración estatal ante sus aspiraciones presidenciales.

Encabezados por Pedro Alejo Rodríguez, de Ciudadano Empoderado, las asociaciones entregaron un escrito en la Oficialía de Partes para pedir que Rodríguez Calderón se vaya a la candidatura a la Presidencia, pero que primero renuncie.

El activista dijo que el mandatario estatal utilizó a los ciudadanos de Nuevo León para beneficio personal.

"Si ya tiene su plan desde que ganó y que ya tenía su visión puesta de ser candidato a la Presidencia de la República, usó al pueblo de Nuevo León, usó la voluntad y la fe de los ciudadanos con una figura independiente, prostituyó la palabra independiente.

"Si se va el señor, que se vaya, pero que se vaya con renuncia, no con licencia, a parte los tiempos no quedan muy claros, vete, no te burles más del pueblo de Nuevo León", exigió 'Fufito'.