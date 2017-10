'Bronco' extravía constancia de gobernador

Monterrey

Jaime Rodríguez Calderón reveló que perdió su constancia como gobernador de Nuevo León y aseguró que no tramitará otra porque no le interesa.

El mandatario estatal destacó que no necesita un documento en su oficina que lo acredite como gobernador.

"No crean que necesito tener un diploma en mi oficina o en mi casa, es más, se me perdió la constancia de gobernador, no sé dónde carajos la dejé, no me importa ni siquiera voy a pedir una copia para tenerla como un ejemplo. No, eso no es importante, lo importante es que ejerzamos las condiciones para mejorar.

"Primero organizar el gobierno para estar en condiciones de prestar un servicio", reveló.