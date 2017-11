Recolección de firmas afecta presupuesto para obras: Diputados

Monterrey

La bancada del PAN en el Congreso lamentó que el gobernador Jaime Rodríguez no haya aceptado la propuesta de detener la recolección de firmas para buscar la candidatura a la Presidencia de la República y dedicarse a negociar en las dos próximas semanas recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2018.

El coordinador de la bancada panista, Arturo Salinas Garza, reiteró que el no negociar inclusión en el PEF por descuidarse al andar levantando firmas, finalmente afectará a la entidad en falta de recursos y ello generará doble consecuencia en cuanto a daños, como es el caso de que en el presupuesto estatal hay perjuicio al tener reducciones a los municipios, por la desaparición de la tenencia vehicular, entre otras cosas, y si de manera adicional los recursos federales no llegan por falta de gestión, de presión o de no participar en los cabildeos, repercutirá en que a Nuevo León le irá mal.

"Ojalá y que no tengamos que lamentar un presupuesto desastroso para Nuevo León, ya hay indicios de que muchos de los fondos que llegan usualmente a través de los proyectos presentados por el Estado y los municipios no serán asignados en este año a Nuevo León.

"Ojalá que no tenga un impacto negativo y que tengamos que lamentar que la falta de acuciosidad y la falta de tiempo que se le esté destinando a una parte tan importante como es el Presupuesto de Egresos de la Federación, al final acabe lastimando a Nuevo León, la otra premisa es muy sencilla, como es el candidato del PRI finalmente puede estar confiado a que el Gobierno Federal le va a dar los recursos, esa puede ser la otra razón por la cual esté muy tranquilo", declaró.

El miércoles, Arturo Salinas recomendó a Jaime Rodríguez suspender la recolección de firmas para la candidatura que pretende, con la intención de negociar en la Cámara de Diputados para que proyectos de obra de la entidad fueran incluidos en el PEF.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, comentó que el no suspender la recolección de firmas para negociar participaciones del PEF 2018 ya afectó a Nuevo León, debido a que se cayó, entre otras cosas, el proyecto de una presa en Montemorelos.

"Ya afectó por no estar el gobierno al 100 por ciento en la gestión de recursos federales, se nos cayó lo de la presa La Libertad, en Montemorelos, no hay registro para el inicio de obra, no hay un plan hídrico, gran parte del plan hídrico consistía en esta presa y se la llevó el viento, la carretera a Colombia también chupó faros y finalmente eso muestra que no hay un gobierno concentrado o no hay un equipo profesional que esté haciendo las gestiones", enfatizó.

Decisión congruente

Aunque ha generado críticas la postura de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al haber otorgado una semana más de plazo a quienes pretenden una candidatura presidencial, el diputado Marco González opinó que es una acción congruente.

"Está siendo muy congruente el INE, ya dio una semana más, aunque para muchos no es nada, es una semana, son siete días, son 24 horas en cada día y si tienen un equipo eficiente en la recaudación de firmas puede ayudar demasiado.

"Con la seriedad que tiene el INE de mejorar la aplicación, qué bueno que los candidatos independientes están alzando la voz y vemos con beneplácito el caso de Ángel Barroso, que sin quejarse y sin nada pudo llegar al límite de las firmas necesitadas, obviamente a otra escala, pero él no tuvo ningún problema", declaró.