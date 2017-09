"No pediré licencia... ahorita": Bronco

Monterrey

“No pediré una licencia ahorita”, respondió el gobernador Jaime Rodríguez Calderón a la prensa nacional y local cuando se le preguntó qué debería valorar para lanzarse como candidato independiente a la Presidencia de la República.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que aún debe resolver algunos pendientes antes de anunciar su postulación oficial.

Después de participar en el Encuentro de Ideas con Gobernadores: “Visiones Productivas en Gobierno Locales”, en Cintermex, el mandatario estatal insistió en que deberá pedirle permiso a los habitantes de Nuevo León para decidirse y cristalizar su aspiración.

“Lo primero que yo tengo que valorar es, primero, que Nuevo León me dé permiso, y eso creo que las firmas es un elemento que pudiera yo valorar, eso sí, no pediré una licencia ahorita, tampoco como se dice distraeré mi trabajo de gobierno en ese sentido.

“Lo puede hacer la gente (recabar las firmas) sin necesidad de mí en la calle, hay mucha gente en Nuevo León que sí me pide que participe, y no son los grillos, es la gente cuando me encuentro en la calle o que me dice: ´¿qué va a ser en este caso? y estoy valorando eso”, indicó.

Rodríguez Calderón participó junto con su homólogo de Guanajuato, Miguel Márquez, en la Reunión Anual de Industriales que organiza la Concamin en el Salón Magno de Cintermex.

El mandatario estatal respondió contra un medio de comunicación diciéndole que no será un periódico el que aporte los recursos para recabar las firmas, y pidió al reportero a checarlo en el Instituto Nacional Electoral.

¿El tope son de 33 millones de pesos para obtener las firmas?

“No tengo ni un peso para invertirle en ese tema, los que quieren y me dicen que me aviente, yo lo he dicho, que me junten una lana y yo lo hago; ahorita no les digo (quiénes son los que ayuden con los recursos, pero ) no va ser nadie del periódico El Norte, obviamente, son más codos que la chingada, son más codos que yo, esos no aportan ni para su casa.

“No va a ser nadie de tu periódico, chéquenlo en el INE, ustedes son policías, se saben todo, ahí también está la calle que se robó el dueño de tu periódico”, cuestionó.