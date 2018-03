Beltrones rechaza ir por escaño o cargo de elección popular

México

El ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, descartó que vaya a buscar alguna candidatura para el Congreso u otro cargo de elección popular, pero afirmó que le interesa seguir construyendo la gobernabilidad a futuro en el país.

Entrevistado al término de la presentación del libro La Negociación, ¿es necesaria en la política?, del ex senador panista Humberto Aguilar, Beltrones evadió opinar sobre la renuncia al PRI de Canek Vázquez, quien fuera su ex secretario particular, para irse a Morena.

“No lo sé. Habría que preguntárselo a él. Pero recordemos muy bien, yo soy amigo de mis amigos, no soy dueño de mis amigos ni de sus decisiones”.

En el antiguo Senado, el priista reafirmó su compromiso con la candidatura presidencial de José Antonio Meade, y detalló que la decisión de no integrar alguna lista de candidatos ya la hizo saber a su partido.

“He platicado con mi dirigencia y he señalado cuál es mi verdadero interés. Mi verdadero interés es que este país tenga una gobernabilidad a futuro y mi compromiso en este momento es con el candidato José Antonio Meade y estoy seguro que es el mejor de los candidatos en campaña, el que mejor idea tiene de cómo resolver los graves problemas de México y el que más profundamente conoce también de cada uno de los orígenes de ellos”.

“He hecho saber, a quien debe de saber, dentro de mi partido que en lo personal; yo ya ocupé puesto de senador, de coordinador de los senadores y también presidente del Senado, he sido diputado, presidente de la Cámara de Diputados y coordinador de mi bancada. En esta ocasión mi interés está en construir gobernabilidad y los espacios para hacer política no son exclusivos del Congreso”.

Al cuestionarlo sobre la advertencia de la Marina que ve riesgo de infiltración del crimenorganizado en las elecciones, Manlio Fabio Beltrones indicó que no solo las fuerzas armadas lo observan.

“Yo creo que no es nada más una visión de las fuerzas armadas, que están legalmente han estado combatiendo la delincuencia organizada, sino de todo México en su conjunto”.

AJE