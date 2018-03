Señalan falta de coordinación entre gobiernos en ayuda no entregada por 19-S

México

La Comisión Especial de Seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado, de la Cámara de Diputados, hizo un extrañamiento al gobierno federal al considerar que los 10 mil tarjetas no entregadas a damnificados muestran la falta de sensibilidad, trabajo y coordinación de los tres órdenes de gobierno.

De igual forma, senadores de Morena y de PAN consideraron que existe omisión e insensibilidad por parte del gobierno federal en el manejo de los recursos para damnificados.

Al respecto, Francisco Martínez Neri, coordinador de la fracción del PRD, señaló que es prioridad atender a los damnificados, y advirtió que en un país en el que persiste la corrupción se debe vigilar que los recursos no entregados sean regresados a la Federación o bien sean efectivamente ocupados para su fin inicial.

Como diputado federal por Oaxaca, advirtió que en dicha entidad aún hay muchas familias damnificadas a las que no les ha llegado la ayuda, esa que, de acuerdo con el gobierno federal, no se les ha entregado porque no localizan a los afectados.

El presidente de la instancia legislativa, el perredista Fernando Rubio, advirtió que el gobierno federal debe ser cuidadoso en el destino de estos recursos, por ello urgió a la Secretaría de Hacienda a que vigile y transparente que cada peso no entregado sea regresado a la Federación, aunque subrayó que debe ser destinado a los damnificados que aún permanecen sin apoyo.

“La verdad es que esto lo que nos da a notar es que ni el propio gobierno sabe lo que está haciendo, es muy lamentable que ellos que hicieron o entiendo que hicieron un censo, no sepan dónde estén, esto habla de la insensibilidad que tiene el gobierno federal y algunos gobiernos estatales y municipales.

Tenemos que seguir viendo que se entregue el dinero, que se dé certeza a las familias afectadas, no podemos ser omisos ante lo que se está viviendo, ni tampoco podemos permitir que los afectados se conviertan en un botín político de actores perversos que quieren lucrar con su necesidad”, recalcó.

Lo anterior, un día después de que la Presidencia de la República informó que falta por entregar alrededor de 10 mil tarjetas bancarias que se otorgaron a damnificados para apoyarlos en la reconstrucción de sus viviendas, debido a que no han sido localizados.

Rubio, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos, rechazó el manejo que se está dando a los recursos, sobre todo la falta de transparencia.

“Un extrañamiento al gobierno federal, dónde están (los damnificados), no puede ser que seamos omisos ante la necesidad de las personas”, dijo.

DESTACAN A MANCERA

Entrevistado por separado, el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido omiso en el manejo de los datos para entregar los recursos a damnificados.

“Es atribuible a la autoridad que se faciliten los procesos para garantizar que quienes perdieron su patrimonio cuenten a la brevedad con elementos suficientes y tener un techo donde vivir, ojalá la traba burocrática no demore más y que se garantice apoyo a quien realmente lo necesita”.

En contraste, Herrera defendió el trabajo del jefe de Gobierno de CdMx, Miguel Ángel Mancera, el cual calificó de minucioso, y que lo ha hecho con total responsabilidad. “A mí lo que me preocupa es el gobierno federal, el que a todas luces está distraído en el proceso electoral, tratando de levantar a su candidato que evidentemente no tiene ninguna posibilidad”.

En tanto, la senadora de Morena, Dolores Padierna, calificó de insensibles a las autoridades federales, una vez que a seis meses de la tragedia no entregan el apoyo, mientras cientos se manifiestan en las calles por ese tema.

Afirmó que los gobiernos federal y local utilizan la tragedia de miles de personas para allegarse de recursos extraordinarios y ponen cientos de trámites burocráticos para que nadie los cumpla.

“Cuando el gobierno dice que 10 mil no aparecen, pues en primer lugar: ni ellos tienen un censo correcto, entonces no pueden decir que no se presentan, las autoridades están obligadas a visitar, a acercarse a donde estén los que sufrieron esta tragedia. Ahora, que a seis meses de distancia digan que no aparecen, pues que los busquen donde están los familiares, que hagan las convocatorias adecuadas, porque desde hace mucho están esperando el apoyo gubernamental que por ley les corresponde”.

CLAVES

DONA LA FÓRMULA E

Los organizadores de la Fórmula E donaron a Ciudad de México 1 millón 200 mil pesos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, provenientes la recaudación en taquilla de la carrera que se realizó en el autódromo Hermanos Rodríguez.

En el salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, puntualizó que el donativo va directamente a la cuenta del Fideicomiso para la Reconstrucción de la CdMx.

Con información de: Omar Brito, Angélica Mercado y Pedro Domínguez.