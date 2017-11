Autoriza el Fonden $20 mil 160 millones para reconstrucción

México

El Fondo de Desastres Naturales ya autorizó 20 mil 160 millones de pesos para la reconstrucción de los daños que dejaron los sismos del 7 y 19 de septiembre, que fueron más importantes en las viviendas porque suman 200 mil casas que tendrán que reconstruirse o repararse, informó la directora para la Gestión de Riesgos del Fonden, Jeanette Moisés.

Aseguró que la principal preocupación al ejercer esos recursos es hacerlo con transparencia ante la desconfianza expresada por algunos sectores de la sociedad y por ello se optó por entregar tarjetas directamente a las familias afectadas, de manera que no hubiera ningún intermediario de instancias federales o estatales para hacer llegar ese dinero.

Advirtió además que Protección Civil, a través de su Dirección General de Riesgos, verificará la aplicación de los recursos y si no existe avance, no se entregará más financiamiento a aquellas instancias que no ejecuten las obras en el tiempo establecido.

“Sí queremos abonar a que aun entregándose el recurso directamente a los contratistas, vayamos haciendo verificación de obras, porque creo que a todos nos conviene y creo que todos tenemos dudas de que luego a quién se contrata y porque se contrata a determinado proveedor a determinado constructor”.

Interrogada respecto a si no se constatan los avances en las obras, Jeanette Moisés respondió que el Fonden “no va a administrar recursos”.

Aseguró que como funcionaria pública abonará a la transparencia, “a que haya una mayor vigilancia y control de cada uno de los recursos que van a estarse autorizando y que además no son menores: ascenderán aproximadamente a 40 mil millones de pesos, junto con la aportación estatal, pero estamos hablando de una cantidad que no toda la va a llevar a cabo el Fonden”.

La funcionaria detalló que por la dinámica de la autoconstrucción, los afectados deben hacerse responsables de los recursos que reciban para reconstruir sus hogares y que se pensó así para dotar de transparencia y rendición de cuentas al proceso.

“Que no hubiera ningún intermediario ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni de ningún gobierno municipal para que las tarjetas y el recurso llegara directamente a cada jefe o jefa de familia” y que “con todo y los asegunes” de esa figura, “no hay nadie que al final del día nos va a decir: ‘lo que estaba destinado solamente llegó una parte’”, afirmó.

CLAVES

ÁLVARO OBREGÓN 286

Familiares de 39 personas que perdieron la vida bajo los escombros del edificio Álvaro Obregón 286 serán representados por la Barra de Mexicana de Abogados para proceder penalmente contra quien o quienes resulten responsables por las anomalías en la construcción del inmueble y la muerte de sus seres queridos.

La Barra Mexicana también brinda asesoría y apoyo legal de manera gratuita a un grupo de 13 familiares de víctimas del colegio Rébsamen.