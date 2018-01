Piden a Estado dar reversa a aumentos en autopistas

Monterrey

Por considerar que no existe justificación para ello, la Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó al Gobierno del Estado a dar marcha atrás al incremento a las tarifas de la Red Estatal de Autopistas, que entró en vigor el lunes.

Mediante un exhorto que presentó el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, los legisladores solicitaron al gobernador interino, Manuel González, realizar las gestiones necesarias para dar revés al incremento.

Incluso, Marco González desmintió que el incremento haya sido de un 6.6 por ciento, como anunció el Estado, sino de un 13 por ciento.

"No se justifica el incremento, las carreteras, las autopistas si las transitas dejan mucho que desear, el servicio no es de primer mundo, es de tercero, nunca hay cajeras disponibles, en las horas pico se hace ahí la acumulación de tráfico, las renovaciones que han hecho no son justificables.

"Un muro de contención que hicieron ahí pasando la primera caseta, en ningún país del mundo que yo he ido lo tienen, y aquí nuestro vecino del norte menos, y pareciera que ese fuera un negocio o algo de haber quién vendía más concreto para poder hacer ese muro que no llegó a mucho, llegó a lo mucho a unos dos, tres kilómetros y ahí paró. Sobre todo a la gente de Cadereyta y Juárez ahora les va a costar la ida 113 pesos en vez de 100, y es un incremento del 13 por ciento, yo no sé porque dicen que fue incremento de la inflación, que fue de un 6.77", comentó.

Es caja chica: GLPAN

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, acusó al Ejecutivo de utilizar la Red Estatal de Autopistas de usar este aumento como caja chica del estado para fines desconocidos.

Comentó que ello no miden el impacto inflacionario que tiene en los bolsillos de las familias, pero que también repercute en la iniciativa privada, ya que hay empresas, instaladas en diferentes autopistas que tienen que pagar el peaje y que seguramente repercutirá en un aumento a los productos que fabrican.

"No puede ser posible que en un país donde constitucionalmente hay libre tránsito para poder llegar a tu casa, tengas que pagar una cuota y me parece uno de los absurdos más grandes. Hay detrás un impacto a los bolsillos de las familias, hay detrás un impacto inflacionario.

"Hay que recordar que muchas de esas empresas están en esa zona, en la zona todavía Apodaca, Aeropuerto, etcétera que sus empleados, su transporte, tiene que pasar por la autopista y paga ese peaje y eso se va a impactar en el precio de los productos y salarios, es una decisión mala y fuera de tiempo. Lo único que quieren es embolsarse más dinero y quizá pensando mal en año electoral, ser una vez más la caja chica del Gobierno del Estado como lo hacía Rodrigo Medina", comentó.